ফুটবল

ইস্পাহানি–প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল

সিজানের হ্যাটট্রিকে গ্রুপ ফাইনালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
হ্যাটট্রিক করা সিজানকে (মাঝে) ঘিরে উদ্‌যাপন তাঁর সতীর্থদেরতানভীর আহাম্মেদ

ইস্পাহানি–প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে ‘এইচ’ গ্রুপ থেকে গ্রুপ ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে শক্তিশালী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রুপ ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ হবে আজ গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যকার ম্যাচে জয়ী দল।

আজ দ্বিতীয় ম্যাচে জাহাঙ্গীরনগর দলে ফেরেন অধিনায়ক মাহমুদুল হাসান কিরণ। পরীক্ষার কারণে প্রথম ম্যাচে মাঠে নামতে পারেননি তিনি। টুর্নামেন্টের প্রথম আসরের সেরা খেলোয়াড় কিরণকে পেয়ে জাহাঙ্গীরনগর আত্মবিশ্বাসী ছিল শুরু থেকেই। কিরণ দেশের শীর্ষ লিগে বসুন্ধরা কিংসে খেলেছেন, বর্তমানে খেলছেন রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটিতে।

দুর্দান্ত খেলেছে জাহাঙ্গীরনগর। গোল করার পর সিজান
তানভীর আহাম্মেদ

সাভারের বিরুলিয়ার ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠে কিরণকে নিয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে জাহাঙ্গীরনগরের আজকের ৩–০ গোলের জয়টি দাপুটে। তিনটি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে এবং সব কটি গোলই করেছেন ৯ নম্বর জার্সিধারী ওয়াদুদ আহমেদ সিজান। পেনাল্টি থেকে করা গোলে হ্যাটট্রিক তুলে নেন তিনি।

প্রথম ম্যাচে ২ গোল করে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন চারুকলা বিভাগের ছাত্র সিজান। জোড়া গোলের পর আজ হ্যাটট্রিক—টানা দুই ম্যাচেই সিজান জিতলেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।

ম্যাচসেরা সিজানের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ইস্পাহানি–প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির প্রধান ও জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু এবং ইস্পাহানি টি লিমিটেডের সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার আবদুস সাত্তার।

জয়ের পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়দের সঙ্গে ফটোসেশনে আয়োজকরা
তানভীর আহাম্মেদ

টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচে জাহাঙ্গীরনগর ৩–১ গোলে হারায় ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্সকে। অন্যদিকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ম্যাচে টাইব্রেকারে ৪–২ গোলে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে হারালেও দ্বিতীয় ম্যাচে জাহাঙ্গীরনগরের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সামনে আর পেরে ওঠেনি। টুর্নামেন্ট থেকে তাদের বিদায় নিতে হয়েছে।

