সাইফের হ্যাটট্রিক ও টুডুর জোড়া গোলে ফাইনালে গণ বিশ্ববিদ্যালয়

ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল
সাইফের হ্যাটট্রিক ও টুডুর জোড়া গোলে ফাইনালে গণ বিশ্ববিদ্যালয়
ইস্পাহানি-প্রথম আলো তৃতীয় আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের ফাইনালে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (এআইইউবি) প্রতিপক্ষ গণ বিশ্ববিদ্যালয়। ১৫ ডিসেম্বর বেলা আড়াইটায় ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ফাইনালে মুখোমুখি হবে দল দুটি।
আজ জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রথম সেমিফাইনালে টুর্নামেন্টের গত আসরের রানার্সআপ এআইইউবি টাইব্রেকারে ৬-৫ গোলে হারায় প্রথম আসরের রানার্সআপ ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিকে। নির্ধারিত ৭০ মিনিটে ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র ছিল। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে গণ বিশ্ববিদ্যালয় সহজ জয় তুলে নিয়েছে। চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির বিপক্ষে টুর্নামেন্টের প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন গণ বিশ্ববিদ্যালয় জেতে ৬-০ গোলে।
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বড় জয়ে হ্যাটট্রিক করে ম্যাচসেরা হয়েছেন সাইফ সামশুদ। পেশাদার ফুটবলের দ্বিতীয় স্তর চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে গত মৌসুমে ঢাকা ওয়ান্ডারার্সের হয়ে খেলেছেন তিনি। দুটি গোল করেন ঢাকা মোহামেডানের ফরোয়ার্ড রাফায়েল টুডু, যিনি এই টুর্নামেন্টে আগের দুটি ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। চার ম্যাচে তাঁর গোলসংখ্যা এখন ৮। গোলদাতার তালিকায় সবার ওপরে এখন টুডু। গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য গোলটি করেন হীরা ঘোষ।
চট্টগ্রাম ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি এবারই প্রথম সেমিফাইনালে খেলেছে। ম্যাচের শুরুতে তারা ভালোই খেলেছিল। গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষণে একাধিকবার আক্রমণ চালায়। তবে সময়ের সঙ্গে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় শক্তিশালী গণ বিশ্ববিদ্যালয়। ২৯ মিনিটে সাইফ সামশুদ গোল করে দলের গোলের খাতা খুলে দেন।
৩৫ মিনিটে হীরা ঘোষ ব্যবধান বাড়িয়ে করেন ২-০। ৪৩ মিনিটে সাইফ সামশুদ নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোলটি করেন। ৫২ মিনিটে দৃশ্যপটে আসেন রাফায়েল টুডু। একক প্রচেষ্টায় প্রতিপক্ষের ৩-৪ জন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে দারুণ এক গোল করেন তিনি। ৬৫ মিনিটে আসে সাইফ সামশুদের তৃতীয় ও দলের পঞ্চম গোল। ম্যাচের শেষ মিনিটে টুডুর গোলে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্সিতে খেলেছেন বাংলাদেশ লিগে পিডব্লিউডির গোলকিপার রাহুল হোসেন, রহমতগঞ্জের স্টপার সিফাত শাহরিয়ার, ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্সের ডিফেন্ডার সাব্বির হোসেন এবং গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে পিডব্লিউডিতে খেলা রিফাত হাসান। দলগত শক্তিতেই এমন বড় জয় পেয়েছে গণ বিশ্ববিদ্যালয়।
ম্যাচসেরার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টুর্নামেন্ট কমিটির প্রধান ও জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু, গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী ওয়াহিদুজ্জামান, ইস্পাহানি টি লিমিটেডের বিপণন মহাব্যবস্থাপক ওমর হান্নান, জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক বিপ্লব ভট্টাচার্য, জাহিদ হাসান এমিলি, মামুনুল ইসলাম এবং প্রথম আলোর প্রধান ক্রীড়া সম্পাদক উৎপল শুভ্র।
এর আগে টুর্নামেন্টে টানা দ্বিতীয়বারের মতো ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে এআইইউবি। নির্ধারিত সময়ে দুবার পিছিয়ে পড়েও ম্যাচে ফিরে আসে দলটি, এমনকি টাইব্রেকারেও একপর্যায়ে পিছিয়ে ছিল। টাইব্রেকারে দুটি শট আটকে এআইইউবিকে ফাইনালে তুলে নেন গত মৌসুমে দেশের শীর্ষ লিগে চট্টগ্রাম আবাহনীর হয়ে খেলা গোলকিপার রাজীব ইসলাম।
আজকের দুটি সেমিফাইনাল সরাসরি সম্প্রচার করেছে টুর্নামেন্টের প্রচার সহযোগী এটিএন বাংলা। এ ছাড়া ম্যাচ দুটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয় প্রথম আলো ও ইস্পাহানি মির্জাপুর টি-এর ফেসবুক পেজে। চিকিৎসা সহায়তা দিয়েছে ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।