সিটি ছেড়ে মা-বাবার দেশে গেলেন গুন্দোয়ান

খেলা ডেস্ক
ইলকায় গুন্দোয়ানগুন্দোয়ানের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডল

পেপ গার্দিওলা ২০১৬ সালে ম্যানচেস্টার সিটির কোচ হয়ে আসার পর তাঁর প্রথম সই করানো খেলোয়াড় ছিলেন ইলকায় গুন্দোয়ান। দুই মেয়াদে মোট আট মৌসুম ইতিহাদ স্টেডিয়ামে থাকার পর সিটি ছেড়ে গতকাল ফ্রি এজেন্ট হিসেবে তুরস্কের ক্লাব গ্যালাতাসারাইয়ে যোগ দিয়েছেন ৩৪ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার। গুন্দোয়ানের এই দলবদলের খবর দুই দলই নিশ্চিত করেছে।

তুর্কি লিগ চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে ২০২৬-২৭ মৌসুম শেষ হওয়া পর্যন্ত চুক্তি করেছেন গুন্দোয়ান। সিটিতে তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে আরও এক বছর বাকি ছিল। গুন্দোয়ানের ইচ্ছার ভিত্তিতে তাঁকে ছেড়ে দিতে সম্মত হয় সিটি। ইংল্যান্ডের ক্লাবটিতে প্রথম মেয়াদে সাত বছর ছিলেন গুন্দোয়ান। ২০২৩ সালে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন বার্সেলোনায়। গত বছর আগস্টে সিটিতে ফিরে প্রিমিয়ার লিগের গত মৌসুমে ৩৩ ম্যাচসহ মোট সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫৪ ম্যাচ খেলেন গুন্দোয়ান।

সিটির হয়ে ৩৫৮ ম্যাচে ৬৫ গোল করার পাশাপাশি মোট ১৪টি শিরোপা জিতেছেন। গুন্দোয়ানের সবচেয়ে ভালো সময় কেটেছে ২০২২-২৩ মৌসুমে। সিটি ছেড়ে যাওয়ার আগে সেবার অধিনায়ক হিসেবে জেতেন ‘ট্রেবল।’ দ্বিতীয় মেয়াদে সিটিতে ফিরে প্রথমবারের পারফরম্যান্সের ছাপ রাখতে পারেননি গুন্দোয়ান। সিটিতে প্রথম মেয়াদে পাঁচবার প্রিমিয়ার লিগ ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন। গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে তৃতীয় হয় সিটি। এবারের মৌসুমে সিটির প্রথম তিন ম্যাচে গুন্দোয়ান মাঠে নামার সুযোগ পাননি এবং টটেনহামের বিপক্ষে সিটির ২-০ গোলে হারের ম্যাচে স্কোয়াডেই ছিলেন না।

বিদায়বেলায় ইংলিশ ক্লাবটির প্রতি গুন্দোয়ান বলেছেন, ‘আমার হৃদয়ে সব সময় বিশেষ জায়গাজুড়ে থাকবে ম্যানচেস্টার সিটি। একসঙ্গে আমরা অনেক সাফল্য পেয়েছি ও অনেক অবিস্মরণীয় স্মৃতি আছে। প্রিমিয়ার লিগ ও এফএ কাপের ট্রফি জয় আমার জন্য অনেক কিছু। কিন্তু এই ক্লাবের হয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শিরোপা উঁচিয়ে ধরা, বিশেষ করে ইস্তাম্বুলে—সব সময় এই স্মৃতি মনে রাখব।’

জার্মানি জাতীয় দলের সাবেক এই মিডফিল্ডারের জন্ম দেশটির শহর গেলসেরকিনচেনে। তুর্কি বংশোদ্ভূত বাবা-মায়ের ঘরে জন্ম তাঁর। গুন্দোয়ানকে বিদায় জানিয়ে সিটির ফুটবল পরিচালক হুগো ভিয়ানা বলেছেন, ‘ম্যানচেস্টার সিটির সাফল্যের সঙ্গে ইলকায় গুন্দোয়ানের নামটি সমার্থক। আমরা তার লিগ্যাসি কখনো ভুলব না।’

চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা গ্যালাতাসারাই গুন্দোয়ানকে সই করানোর বিবৃতিতে বলেছে, ‘খেলোয়াড়ের সঙ্গে চুক্তি সই করা হয়েছে, যার মেয়াদ ২০২৬-২৭ মৌসুম পর্যন্ত।’

