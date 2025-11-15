ফুটবল

সেই উইলিয়ামসকে নিয়ে বাংলাদেশে আসছে ভারত

খেলা ডেস্ক
ভারতের পাসপোর্ট হাতে পাওয়ার পর রায়ান উইলিয়ামসইনস্টাগ্রাম/রায়ান উইলিয়ামস

নতুন নাগরিক রায়ান উইলিয়ামসকে নিয়ে আজ সন্ধ্যায় ঢাকায় আসছে ভারত ফুটবল দল। ১৮ নভেম্বর বাংলাদেশের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচের জন্য ভারতের ২৩ সদস্যের দলে ডাকা হয়েছে উইলিয়ামসকে। ৩২ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডের জন্ম ও বেড়ে ওঠা অস্ট্রেলিয়ায়। ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের হয়ে একটি ম্যাচও খেলেছেন।

সম্প্রতি তাঁকে নাগরিকত্ব দিয়েছে ভারত। তবে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করার আগে ফুটবলের বৈশ্বিক কর্তৃপক্ষ ফিফা এবং এশিয়ান ফুটবল সংস্থা এএফসির অনুমোদনও লাগবে। সেই অনুমোদন আসার আগেই উইলিয়ামসকে বাংলাদেশ সফরের দলে ডেকেছেন ভারতের প্রধান কোচ খালিদ জামিল।

ইন্ডিয়া টুডের খবরে বলা হয়, অস্ট্রেলিয়ায় জন্মগ্রহণকারী উইলিয়ামস সম্প্রতি তাঁর ভারতীয় পাসপোর্ট পেয়েছেন। ৩২ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়ের অন্তর্ভুক্তিকে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ) জাতীয় দলে ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিদেশি নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

রায়ান উইলিয়ামস বেঙ্গালুরু এফসিতে খেলেন
ইনস্টাগ্রাম/রায়ান উইলিয়ামস

তবে বাংলাদেশ-ম্যাচের দলে ডাক পেলেও উইলিয়ামসের ম্যাচ খেলা এখনো নিশ্চিত নয়। কারণ ফুটবল অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে অনাপত্তিপত্র এবং ফিফা ও এএফসির অনুমোদন এখনো পায়নি এআইএফএফ। উইলিয়ামস ২০২৩ সাল থেকে ভারতে অবস্থান করে সেখানকার বেঙ্গালুরুর এফসিতে খেলছেন।

মঙ্গলবার ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-ভারত মুখোমুখি হবে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে। এ বছরের মার্চে দুই দলের লড়াই গোল শূন্য সমতায় শেষ হয়েছিল।

সেই ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশ দলে অভিষেক হয়েছিল লেস্টার সিটিতে খেলা হামজা চৌধুরীর। একই ম্যাচ দিয়ে অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরেছিলেন সুনীল ছেত্রী। তবে ৪১ বছর বয়সী তারকা স্ট্রাইকারকে এবারের ম্যাচের দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের ভারতের দল:

গোলরক্ষক: গুরপ্রীত সিং সান্ধু, হৃতিক তিওয়ারি, সাহিল।
ডিফেন্ডার: আকাশ মিশ্র, আনোয়ার আলী, বিকাশ যুমনাম, হ্মিংথানমাউইয়া রালতে, জয় গুপ্ত, প্রমবীর, রাহুল ভেকে, সন্দেশ ঝিঙ্গান।
মিডফিল্ডার: ব্রিসন ফার্নান্দেস, লালরেমতলুয়াঙ্গা ফানাই, ম্যাকর্টন লুইস নিক্সন, মহেশ সিং নাওরেম, নিখিল প্রভু, সুরেশ সিং ওয়াংজাম।
ফরোয়ার্ড: এডমন্ড লালরিন্দিকা, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, মোহাম্মদ সানান, রহিম আলী, রায়ান উইলিয়ামস, বিক্রম প্রতাপ সিং।

