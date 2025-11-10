ফ্লাইট মিস করা হামজা অবশেষে পৌঁছালেন ঢাকায়

ফ্লাইট মিস করা হামজা অবশেষে পৌঁছালেন ঢাকায়
হামজা চৌধুরীর ঢাকায় আসার কথা ছিল আজ দুপুর ১২টায়। কিন্তু ইংল্যান্ডে বিমানবন্দরে পৌঁছাতে দেরি করায় ফ্লাইট মিস করেন তিনি। এর ৫ ঘণ্টা পরের আরেকটি ফ্লাইটে অবশেষে ঢাকায় এসেছেন জাতীয় দলের এই মিডফিল্ডার। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামজাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন বাফুফে সদস্য ইমতিয়াজ হামিদ। সোনারগাঁও হোটেলে পৌঁছার পর তাঁকে আবার ফুল দিয়ে বরণ করা হয়।
বাফুফে সূত্রে জানা গেছে, সময়মতো বিমানবন্দরে পৌঁছাতে পারেননি হামজা। যে কারণে ফ্লাইট মিস করেছিলেন লেস্টার সিটিরএই মিডফিল্ডার। পরে নিজেই টিকিট কেটে নতুন ফ্লাইট ধরেন। যে কারণে তাঁর দেশে আসতে কিছুটা দেরি হয়েছে।
আগামী ১৩ নভেম্বর নেপাল ও ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। দুটি ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে। এই ম্যাচগুলোতে অংশ নিতেই ইংল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে এসেছেন হামজা।
গত ২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে লাল-সবুজ জার্সিতে অভিষেক হয় হামজার। এরপর এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে পাঁচ ম্যাচ খেলে দুই গোল করেছেন, আর সতীর্থকে দিয়ে করিয়েছেন একটি।
গত ১৪ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে ১-১ গোলের ড্রয়ে এশিয়ান কাপ খেলার আশা শেষ হয়ে গেছে বাংলাদেশের। এখন পর্যন্ত চার ম্যাচের দুটিতে ড্র, দুটিতে হেরেছে হাভিয়ের কাবরেরার দলের। এ মাসে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি হবে বাংলাদেশের পঞ্চম বাছাই ম্যাচ।