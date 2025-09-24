লিভারপুলকে জিতিয়েও ‘আহাম্মক’ হলেন একিতিকে

লিভারপুলকে জিতিয়েও ‘আহাম্মক’ হলেন একিতিকে
লিগ কাপে স্যান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে লিভারপুলকে জিতিয়েও সমালোচনার মুখে হুগো একিতিকে। ম্যাচে শেষ দিকে তিনি যা করেছেন, তা অনেকের কাছে ‘বোকামি’ ছাড়া আর কিছু নয়। এমনকি কোচ আর্নে স্লটও তাঁর এই কাণ্ডকে ‘আহম্মকি’ বলে মন্তব্য করেছেন।
গতকাল রাতে অ্যানফিল্ডে ম্যাচের ৪৩ মিনিটে আলেক্সান্দার ইসাকের গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। এটি লিভারপুলের জার্সিতে ইসাকের প্রথম গোল। সুইডিশ স্ট্রাইকারের এই গোলেই একপর্যায়ে জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে লিভারপুল। কিন্তু ৭৬ মিনিটে শেয়া চার্লসের গোলে সমতা ফেরায় স্যান্ডারল্যান্ড। এরপর ম্যাচের ৮৫ মিনিটে দারুণ এক আক্রমণে ফেদেরিকো কিয়েসার পাস থেকে গোল করেন একিতিকে।
এই গোলই শেষ পর্যন্ত লিগ কাপের তৃতীয় রাউন্ডে লিভারপুলকে এনে দিয়েছে ২–১ গোলের জয়। কিন্তু গোলের পর উদ্যাপন করতে গিয়েই সবাইকে হতাশায় ভাসান একিতিকে। কারণ, গোলের পর অতি আবেগে জার্সি খুলে ফেলেন এই ফ্রেঞ্চ স্ট্রাইকার—যে কারণে দেখতে হয় দ্বিতীয় হলুদ কার্ড এবং পরিণতিতে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে।
এর আগে ম্যাচের ৫৩ মিনিটে প্রথম হলুদ কার্ড দেখেন একিতিকে। গোল করে জার্সি খুলে উদ্যাপন করার পর, দৌড়ে গিয়ে সতীর্থ জেরেমি ফ্রিমপংকে কিছু বলতে দেখা যায় একিতিকেকে। হয়তো আগে হলুদ কার্ড দেখার পরও কেন জার্সি খুলতে গেলেন সেটিই বলছিলেন তিনি। কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। রেফারি এগিয়ে গিয়ে প্রথমে হলুদ কার্ড এবং পরে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন তাঁকে।
লিভারপুল এগিয়ে গেলেও তখন খেলার কিছু সময় বাকি ছিল। ফলে বাকি সময় ১০ জন নিয়ে খেলতে হয়েছে লিভারপুলকে। তা ছাড়া এই লাল কার্ডের কারণে পরের ম্যাচে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে খেলতে পারবেন না একিতিকে। প্রশ্ন হচ্ছে, সব জেনেও কেন এই কাজ করতে গেলেন তিনি? তাঁর এই কাণ্ড দেখে অনেক লিভারপুল সমর্থক হতাশা ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।
ম্যাচ শেষে একিতিকে অবশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেছেন, ‘নিজের প্রথম কারাবাও (লিগ) কাপ ম্যাচে ঘরের মাঠে দলকে আরেকটি জয় পেতে সাহায্য করতে পেরে আমি উচ্ছ্বসিত ছিলাম। এই আবেগই আমাকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।’
একিতিকের এই কাজকে ‘আহম্মকি’ বলে মন্তব্য করেছেন লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট, ‘এটা আহম্মকি শুধু তার দ্বিতীয় হলুদ কার্ডের জন্য নয়। যদি সে আগে কোনো হলুদ কার্ড নাও দেখত, তবু এটা আহম্মকি। আমি হয়তো একটু পুরোনো ধারার মানুষ, কিন্তু আমিও কিছু গোল করেছি। তার স্তরে না হলেও করেছি। যদি আমি তিনজন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে টপ কর্নারে গোল দিই, তাহলে বলা যেতে পারে “এর পুরো কৃতিত্ব আমার”। কিন্তু যদি আমি আজকের মতো গোল দিই, তবে আমি কিয়েসার দিকে তাকিয়ে বলতাম “এটা তোমার জন্য ফেদেরিকো—দুর্দান্ত সহায়তা, দুর্দান্ত দৌড়, আমাকে বেশি কিছু করতে হয়নি।”’
স্লট যোগ করেন, ‘এটা সব দিক থেকেই আহম্মকি, মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ভালো দিক হলো, তার সতীর্থরা তাকে জয় পেতে সাহায্য করেছে। কিন্তু সমস্যা হলো, সে শনিবারের ম্যাচে খেলতে পারবে না। এটি মোটেও সুবিধাজনক নয়। আমি খুব অবাক হব যদি সে আবার এমন কিছু করে। সম্ভবত সে হলুদ কার্ডের কথা ভুলে গিয়েছিল। সে তরুণ এবং এর থেকে শিক্ষা নেবে। আমি নিশ্চিত সে আর এমন কিছু করবে না।’