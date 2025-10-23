ইতিহাস গড়তে ৫ মিনিট সময় লাগল ১৭ বছর বয়সী ছেলেটির

ইতিহাস গড়তে ৫ মিনিট সময় লাগল ১৭ বছর বয়সী ছেলেটির
আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় শেষ বাঁশি বাজার পর প্রশ্নটি করা হয়েছিল বায়ার্ন মিউনিখের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার আলেক্সান্দার পাভলোভিচকে। লেনার্ট কার্লের বিশেষত্বটা কী? কেন তাঁকে এতটা ‘স্পেশাল’ ভাবা হচ্ছে? জার্মান ফুটবলারের উত্তর, ‘খুব সহজ। তার ওই সাহসটা আছে এবং সেটা সে আজও (গতকাল রাতে) দেখাল। অসাধারণ ছেলে এবং দারুণ খেলোয়াড়।’
সাহস তো কত রকমই হয়? পাভলোভিচ কোন সাহসের কথা বলেছেন, সেটা বুঝতে তাকাতে হয় চ্যাম্পিয়নস লিগে গতকাল রাতে বায়ার্ন-ক্লাব ব্রুগে ম্যাচের স্কোরকার্ডে। বায়ার্নের ৪-০ গোলের জয়ে ম্যাচে ৫ মিনিটে প্রথম গোলটি কার্লের। কিন্তু গোল তো হ্যারি কেইন, লুইস দিয়াজ ও জ্যাকসনও করেছেন। কার্লের গোলটির মধ্যে আলাদা করে সাহস খুঁজে পাওয়ার কী আছে? হয়তো নেই আবার আছেও। কারণ হলো তাঁর বয়স। চ্যাম্পিয়নস লিগে বায়ার্নের মূল একাদশের হয়ে গতকাল রাতেই অভিষেক ১৭ বছর বয়সী এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের। মাঠেই নেমেই ইতিহাস গড়েছেন খেলা শুরুর মাত্র ৫ মিনিটে।
বায়ার্নের সেন্টারব্যাক জোনাথনের পাস মাঝমাঠে পেয়ে এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ব্রুগার বক্সের খুব কাছ থেকে বাঁ পায়ের শটে দারুণ গোল করেন কার্ল। চ্যাম্পিয়নস লিগে বায়ার্নের হয়ে এখন সবচেয়ে কম বয়সে গোল করার রেকর্ডটি কার্লের। গোলটি করেছেন ১৭ বছর ২৪২ দিন বয়সে। কার্ল এই পথে ভেঙেছেন বায়ার্নের বর্তমান তারকা জামাল মুসিয়ালার রেকর্ড। চার বছর আগে লাৎসিওর বিপক্ষে শেষ ষোলোয় গোল করার সময় মুসিয়ালা কার্লের চেয়ে ১২১ দিন বেশি বয়সী ছিলেন। কাকতালীয় ব্যাপার হলো, মুসিয়ালা সেই ম্যাচে পরেছিলেন বায়ার্নের ৪২ নম্বর জার্সি, কার্লও এই ম্যাচে পরেছেন ৪২ নম্বর জার্সি!
গত জুনে ক্লাব বিশ্বকাপে বায়ার্নের মূল দলে অভিষিক্ত কার্ল চলতি মৌসুমে ক্লাবটির হয়ে এ নিয়ে ১১ ম্যাচে প্রথম গোলটি পেলেন। আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং বায়ার্নের বয়সভিত্তিক দলে খেলে ধীরে ধীরে মূল দলে উঠে এসেছেন কার্ল। বায়ার্নের মূল একাদশের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে অভিষেকে নিজের জাতও চিনিয়েছেন। ৬৯ মিনিটে বদলি হয়ে মাঠ ছাড়ার আগে ব্রুগের গোলপোস্টে তিনটি শট নিয়েছেন, বল নিয়ন্ত্রণ করেছেন ৪৭ বার এবং ৩৬টি পাসের মধ্যে ৮৬ শতাংশ পাস ছিল সফল।
দূরপাল্লার শটে গোল করা, বল নিয়ন্ত্রণ, বুদ্ধিদীপ্ত পাসে গোল করানো—এসব দক্ষতার জন্য জার্মান ফুটবলে কার্লকে এখনই অনেকে মেসুত ওজিল, টমাস মুলার ও বাস্তিয়ান শোয়েনস্টেইগারের সঙ্গে তুলনা করেন। বায়ার্ন তাঁকে ভবিষ্যৎ মনে করে বলেই একসময় মুসিয়ালার পরা ৪২ নম্বর জার্সি তাঁর গায়ে তুলে দিয়েছে। বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানিও তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। কাল রাতে জয়ের পর কার্লকে নিয়ে ডিএজেডএনকে কোম্পানি বলেছেন, ‘আমি প্রচারের ভক্ত নই। তবে এখন সে (কার্ল) এর কিছুটা পাবে। আজ (গতকাল রাতে) সে ভালো খেলেছে। সবাই জানে সে গোল করতে পারে।’
কার্ল শুধু গোল করা ও রেকর্ডই গড়েননি, ম্যাচসেরাও হয়েছেন। ম্যাচসেরার পুরস্কার হাতে সেলফিও তুলেছেন। ম্যাচ শুরুর আগে চ্যাম্পিয়নস লিগের সংগীত শুনে শিহরিত হয়েছেন। শেষ বাঁশি বাজার পর কার্ল বলেছেন, ‘গোল ও পারফরম্যান্সে আমি সন্তুষ্ট। সবার সঙ্গে খেলাটা খুব মজার, অনেক কিছু শিখতে পারব। ম্যাচসেরা হয়েছি। আমি এখানে থামব না।’