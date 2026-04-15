বিশ্বকাপে গণপরিবহন খরচ ফিফাকে দেওয়ার দাবি মার্কিন আইনপ্রণেতার

খেলা ডেস্ক
২০২৬ বিশ্বকাপ ট্রফিএএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রভাবশালী কংগ্রেস সদস্য গত মঙ্গলবার ফিফাকে ২০২৬ বিশ্বকাপে দর্শকদের গণপরিবহন খরচ বহনের আহ্বান জানিয়েছেন। নিউ জার্সিতে টুর্নামেন্ট চলাকালে অস্বাভাবিক ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবের খবর প্রকাশের পরই এই দাবি তোলেন তিনি।

ডেমোক্রেট পার্টির সদস্য ও সিনেটর চাক শুমার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে করা এক পোস্টে বলেন, বিশ্বকাপে প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলার আয় করতে যাওয়া ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটিরই উচিত বিশ্বকাপ ভেন্যুগুলোয় যাতায়াতের খরচ বহন করা।

শুমার মূলত সংবাদমাধ্যম দ্য অ্যাথলেটিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় এ মন্তব্য করেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বকাপ চলাকালে ম্যানহাোনের পেন স্টেশন থেকে নিউ জার্সির ইস্ট রাদারফোর্ডে অবস্থিত মেটলাইফ স্টেডিয়ামে যাতায়াতে ভাড়া ১০০ ডলারের বেশি নির্ধারণ করতে পারে নিউ জার্সি ট্রানজিট। অথচ সাধারণ সময়ে এই রুটে রিটার্ন টিকিটের মূল্য মাত্র ১২ দশমিক ৯০ ডলার।

শুমার বলেন, ‘এই গ্রীষ্মের বিশ্বকাপ থেকে ফিফা প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলার আয় করতে যাচ্ছে, অথচ এর খরচ গুনতে হবে নিউইয়র্ক এলাকার যাত্রী ও বাসিন্দাদের। ফিফার অন্তত এটুকু করা উচিত যে নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের যেন অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে স্টেডিয়ামে যেতে না হয়, সেটি নিশ্চিত করা। আমার দাবি, আয়োজক শহর ও অঙ্গরাজ্যগুলোয় যাতায়াতের খরচ যেন ফিফাই বহন করে। নিউইয়র্কের বাসিন্দা ও যাত্রীদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে ১১ বিলিয়ন ডলারের মুনাফা করা ঠিক নয়।’

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকলও প্রস্তাবিত ভাড়া বৃদ্ধির তীব্র সমালোচনা করেছেন, ‘বিশ্বকাপ যতটা সম্ভব সবার জন্য সহজলভ্য হওয়া উচিত। অল্প দূরত্বের একটি ট্রেন যাত্রার জন্য ১০০ ডলারের বেশি ভাড়া নেওয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলে মনে হচ্ছে।’

এ বিষয়ে মন্তব্যের নিউ জার্সি ট্রানজিট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বার্তা সংস্থা এএফপি যোগাযোগ করলেও তারা উত্তর দেয়নি। তবে দ্য অ্যাথলেটিককে এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, বিশ্বকাপ চলাকালে যাতায়াতের টিকিটের দাম এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি। এ বিষয়ে এখনই যেকোনো মূল্য উল্লেখ করা অনুমাননির্ভর।

নিউ জার্সির গভর্নর মিকে শেরিল জানিয়েছেন, ‘বিশ্বকাপ দেখতে আসা মানুষের যাতায়াতের খরচ নিউ জার্সির করদাতাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না।’

এদিকে একই ধরনের পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে বোস্টনেও। সেখানে ম্যাসাচুসেটস বে ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি জানিয়েছে, শহর থেকে জিলেট স্টেডিয়ামে যাতায়াতে রিটার্ন টিকিটের দাম ২০ ডলার থেকে বাড়িয়ে ৮০ ডলার করা হবে

