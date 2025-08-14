‘মেসির চেয়ে নেইমার ভালো’

‘মেসির চেয়ে নেইমার ভালো’
এ নিয়ে এখন তেমন একটা তর্ক হয় না বললেই চললে। দুজনের ক্যারিয়ারের গ্রাফ যে গেছে দুই পথে। লিওনেল মেসি যেখানে বিশ্বকাপসহ সব জিতেছেন, সেখানে নেইমারের জেতা হয়নি কিছুই। তিনি হয়ে আছেন আক্ষেপের প্রতীক হয়ে। এই সময়ে ব্রাজিল কিংবদন্তি গারসন দাবি করেছেন, লিওনেল মেসির চেয়ে নেইমারই ভালো ফুটবলার।
তিনবারের বিশ্বকাপজয়ী গারসন ব্রাজিলের রেডিও স্টেশন সুপার রাদিও তুপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি নেইমার নিয়ে এমন মতামত দিয়েছেন। দুজনের মধ্যে কাউকে নিতে হলে তিনি নেইমারকেই বেছে নেবেন বলে মন্তব্য করেছেন। গারসন বলেছেন, ‘সে মেসির চেয়ে অনেক ভালো খেলোয়াড়। অনেক ভালো। আমার মনে হয় নেইমার মেসির চেয়ে ভালো। যদি বেছে নিতে হয়, আমি নেইমারকেই চাইব।’
কাতারেই শেষ বিশ্বকাপ—এমন ইঙ্গিত ২০২২ বিশ্বকাপের আগেই দিয়েছিলেন নেইমার। তবে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ব্রাজিল বাদ পড়ার পর ভাবনায় বদল কিছুটা বদল এনেছিলেন। পরের বছর ফেব্রুয়ারিতে টিএনটি স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ব্রাজিল তারকা ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন।
নেইমার এখনো সেই পথেই আছেন। সম্প্রতি ব্রাজিলিয়ান সিরি আ-তে চোট কাটিয়েও ফিরেছেন। তবে নেইমারের চোটের বিষয়ে কিছু ধারণা করাই মুশকিল। কারণ ফিট হয়ে দলে ফেরা নেইমার যেকোনো মুহূর্তেই আবার চোটে ছিটকে যেতে পারেন। গারসন মনে করেন, নেইমার ৮০ শতাংশ ফিট হলেও অন্য সবার চেয়ে ভালো খেলবে।
তিনি বলেছেন এভাবে, ‘ও শতভাগ ফিট থাকবে না। আমার মনে হয় ও সেটা চায়ও না। টেকনিক্যালি নেইমার অসাধারণ। ৮০ শতাংশ ফিট থাকলেও ব্রাজিল দলে অন্য সবার চেয়ে ভালো খেলবে।’