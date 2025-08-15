লা লিগা, প্রিমিয়ার লিগ, বুন্দেসলিগা ও সিরি ‘আ’র ম্যাচ কোথায় দেখবেন

লা লিগা, প্রিমিয়ার লিগ, বুন্দেসলিগা ও সিরি ‘আ’র ম্যাচ কোথায় দেখবেন
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের নতুন মৌসুম শুরু আজ। প্রথম দিনই মাঠে নেমে পড়ছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল। ঘরের মাঠে বোর্নমাউথের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করবে আর্নে স্লটের দল। আজ শুরু হচ্ছে লা লিগা ও ফ্রেঞ্চ লিগ আঁ-ও। প্রথম দিন অবশ্য এই দুই লিগে বড় কোনো দলের খেলা নেই। সিরি ‘আ’ ও বুন্দেসলিগা শুরু হবে আরও এক সপ্তাহ পর।
চলুন জেনে নিই ইউরোপের শীর্ষ এই পাঁচ লিগের ম্যাচ বাংলাদেশ থেকে কীভাবে দেখবেন, কারা দেখাবে।
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বরাবরের মতোই এবারও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ দেখা যাবে ভারতীয় সম্প্রচার সংস্থা জিওস্টারের বিভিন্ন চ্যানেলে। একই সময় একটি খেলা থাকলে স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ওয়ানে দেখা যাবে ম্যাচ। একই সময়ে একাধিক ম্যাচ থাকলে স্টার স্পোর্টসের বিভিন্ন চ্যানেলে দেখা যাবে ম্যাচ।
লা লিগা
এবারও এ অঞ্চলে টেলিভিশনে দেখা যাবে না লা লিগার ম্যাচ। তবে বিগিন (BEGIN) নামের ওটিটি চ্যানেলে দেখা যাবে রিয়াল-বার্সার ম্যাচ। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় লা লিগার ম্যাচ সম্প্রচারের স্বত্ব পেয়েছে এই ওটিটি স্ট্রিমিং সার্ভিস। পাঁচ বছরের জন্য সম্প্রচার-স্বত্ব পেয়েছে পাকিস্তানি এই প্রতিষ্ঠান।
বুন্দেসলিগা
জার্মান বুন্দেসলিগার খেলা গত কয়েক বছরের মতো এবারও দেখা যাবে সনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কের চ্যানেলে। প্রতিষ্ঠানটির ওটিটি সাইট সনি লিভেও দেখা যাবে খেলা।
সিরি ‘আ
ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের মতো বাংলাদেশ থেকে সিরি ‘আ’র সব ম্যাচ দেখা যাবে ডিএজেডএনের ওয়েবসাইট ও ওটিটি প্ল্যাটফর্মে।
ফ্রেঞ্চ লিগ আঁ
বাংলাদেশে কিংবা উপমহাদেশে ফ্রান্সের শীর্ষ লিগ সম্প্রচারের কোনো তথ্য আপাতত জানা নেই।