‘লিভারপুল’ হয়েই লিভারপুলকে হারাল প্যালেস, সিটির জয়, চেলসির হার

প্রিমিয়ার লিগ
‘লিভারপুল’ হয়েই লিভারপুলকে হারাল প্যালেস, সিটির জয়, চেলসির হার
লিভারপুলের নাটকীয় হার
৮৭ মিনিটে ফেদেরিকো কিয়েসার গোল। ৭৮ মিনিট পিছিয়ে থাকার পর ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে সমতা ফেরাল লিভারপুল। মনে হচ্ছিল এ মৌসুমের শুরু থেকেই যে চিত্রনাট্য মেনে চলেছে লিভারপুল, আজ সেলহার্স্ট পার্কেও তেমন কিছুই হতে যাচ্ছে! কিন্তু হলো উল্টোটাই। যোগ করা সময়ের একদম শেষ মুহূর্তে গোল করে জিতে গেল প্যালেসই। টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে প্রিমিয়ার লিগ শুরু করা বর্তমান চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল হারল ষষ্ঠ ম্যাচে এসে। আর্নে স্লটের দল হারল সেই প্যালেসের কাছে, যাদের কাছে কমিউনিটি শিল্ডে টাইব্রেকারে হেরেই মৌসুমটা শুরু করেছিল লিভারপুল।
সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে নিজেদের রেকর্ড টানা ১৮ ম্যাচে অপরাজিত প্যালেসকে ৯ মিনিটে এগিয়ে দেন ইসমাইলা সার। কিয়েসার গোলে লিভারপুল সমতায় ফেরে ৮৭ মিনিটে। এরপর যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে এডি এনকেটিয়ার গোলে জয় তুলে নেয় প্যালেস। গোলটি অবশ্য ভিএআর অফসাইড চেক করার পরই নিশ্চিত হয়েছে। এর একটু পরেই শেষ বাঁশি।
সিটির বড় জয়
একই সময়ে শুরু আরেক ম্যাচে বড় জয় পেয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। ঘরের মাঠে বার্নলিকে ৫-১ গোলে হারিয়েছে দলটি। জোড়া গোল করেছেন আর্লিং হল্যান্ড, দুটিই শেষ মুহূর্তে—একটি ৯০ মিনিটে, আরেকটি যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে। এই ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন ম্যাক্সিম এস্তেভেও, বার্নলির ফরাসি ডিফেন্ডার নিজেদের জালেই দুবার বল জড়িয়েছেন। প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসে ষষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে জোড়া আত্মঘাতী গোল করলেন এস্তেভেও। সিটির অন্য গোলটি মাতেউস নুনেসের। ৬১ মিনিটে নুনেসের গোলের আগে ১-১ সমতা ছিল ম্যাচ। বার্নলির একমাত্র গোলটি জ্যাইডন অ্যান্থনির।
চেলসির হার
ইউনাইটেড ও লিভারপুলের হারের দিনে হেরেছে আরেক বড় দল চেলসিও। ঘরের মাঠে ব্রাইটনের কাছে ৩-১ গোলে হেরেছে দলটি। এ ম্যাচেও যোগ করা সময়ে নাটক হয়েছে। ২৪ মিনিটে এনজো ফার্নান্দেজের গোলে এগিয়ে যায় চেলসি। ৫৩ মিনিটে ট্রেভো চালোবা লাল কার্ড দেখে চেলসিকে ১০ জনের বানিয়ে দেন। ৭৭ মিনিটে ড্যানি ওয়েলবেকের গোলে সমতায় ফেরে ব্রাইটন। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে ম্যাক্সিম ডি কুইপারের গোলে এগিয়ে যাওয়া ব্রাইটন তৃতীয় গোলটি পায় যোগ করা সময়ের ১০ম মিনিটে। এ গোলটিও করেছেন ওয়েলবেক।