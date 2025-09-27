ফুটবল

ব্যালন ডি’অর: এত কিছু করেও রাফিনিয়া কারও ‘প্রথম পছন্দ’ হতে পারেননি

প্যারিসে ব্যালন ডি’অর অনুষ্ঠানে পরিবারের সঙ্গে রাফিনিয়ারাফিনিয়ার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডল

ব্যালন ডি’অরের মঞ্চে উঠতে পারলেন না রাফিনিয়া। ভোটাভুটিতে পঞ্চম স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো বার্সেলোনার এই ব্রাজিলিয়ান তারকাকে। এতটা পিছিয়ে পড়ায় তখনই অনেকের ভুরু কুঁচকেছিল। গতকাল ফ্রান্স ফুটবল ভোটের বিস্তারিত প্রকাশ করার পর রাফিনিয়াকে নিয়ে সেই বিস্ময় আরও বেড়ে গেল।

গত মৌসুমে গোলের হিসাবে সবার ওপরে ছিলেন রাফিনিয়া। ৬৪ ম্যাচে করেছেন ৩৯ গোল, সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন আরও ২৫ গোল। মানে—প্রতি ম্যাচে গড়ে একটা গোল বা গোলে সহযোগিতা ছিল তাঁর। তবু আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রথম পছন্দ হিসেবে একজনও তাঁকে ভোট দেননি।

ফ্রান্স ফুটবলের প্রকাশিত তালিকায় দেখা যাচ্ছে, ১৩৮০ পয়েন্ট নিয়ে ব্যালন ডি’অর জিতেছেন পিএসজি তারকা উসমান দেম্বেলে। তাঁর চেয়ে ৭৬০ পয়েন্ট পিছিয়ে (৬২০) রাফিনিয়া। অথচ লা লিগা, কোপা দেল রে আর স্প্যানিশ সুপার কাপ—বার্সার হয়ে তিনটি শিরোপাই জিতেছেন তিনি।

ব্যালন ডি’অরের ভোটাভুটির নিয়মটা জানলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। ফিফা র‌্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ১০০ দেশের একজন করে সাংবাদিক ভোট দেন। প্রত্যেকে শীর্ষ ১০ খেলোয়াড় বেছে দেন। প্রত্যেক সাংবাদিকের প্রথম পছন্দ পান ১৫ পয়েন্ট, দ্বিতীয় ১২, তৃতীয় ১০—এরপর ক্রমানুসারে ৮, ৭, ৫, ৪, ৩, ২ ও ১ পয়েন্ট। সব ভোট যোগ করে যিনি সর্বোচ্চ পয়েন্ট পান, তিনিই ব্যালন ডি’অর জেতেন।

১০০ জন সাংবাদিকের মধ্যে দেম্বেলে ৭৩ জনের প্রথম পছন্দ। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্পেন ও বার্সার লামিনে ইয়ামাল (১০৫৯ পয়েন্ট) পেয়েছেন ১১ জনের প্রথম ভোট। অর্থাৎ ১০০ জনের মধ্যে ৮৪ জন সাংবাদিকের প্রথম পছন্দ ছিল হয় দেম্বেলে নয়তো ইয়ামাল। বাকি ১৬ জনের ভোট ভাগ হয়ে গেছে ভিতিনিয়া, মোহাম্মদ সালাহ, আশরাফ হাকিমি, কিলিয়ান এমবাপ্পে, খিচা কাভারাস্কাইয়া ও স্কট ম্যাকটমিনের মধ্যে।

তৃতীয় স্থানে থাকা ভিতিনিয়া (৭০৩ পয়েন্ট) পেয়েছেন ৬ জন সাংবাদিকের প্রথম ভোট। সালাহ পেয়েছেন ৪, হাকিমি ৩। আর এমবাপ্পে, কাভারাস্কাইয়া ও ম্যাকটমিনে পেয়েছেন একজন করে সাংবাদিকের প্রথম পছন্দ।

ব্যালন ডি’অর জয়ের দৌড়ে দেম্বেলের সঙ্গে না পারলেও কোপা ট্রফি জয়ের ভোটাভুটিতে ইয়ামালের ধারেকাছেও কেউ ছিলেন না। অনূর্ধ্ব–২১ বছর বয়সীদের মধ্যে বর্ষসেরার এই পুরস্কার জিতেছেন ১৮ বছর বয়সী ইয়ামাল।

কোপা ট্রফি বিজয়ী বেছে নিতে ভোট দেন অতীতের ব্যালন ডি’অর বিজয়ীরা। সাবেক ও বর্তমান মিলিয়ে মোট ২৭ জন ফুটবলার ভোট দিয়ে এবারের কোপা ট্রফি বিজয়ী বেছে নেন। এর মধ্যে ২৪ জনই প্রথম পছন্দ হিসেবে ইয়ামালকে বেছে নেন। যে তিনজন ব্যতিক্রম, তাঁরা হলেন রবার্তো বাজ্জো, রুদ খুলিত ও পাভেল নেদভেদ।

ইতালিয়ান কিংবদন্তি বাজ্জো প্রথম পছন্দ হিসেবে বেছে নেন পিএসজি তারকা দেজিরে দুয়েকে, দ্বিতীয় পছন্দ একই ক্লাবের হোয়াও নেভেস এবং তৃতীয় পছন্দ ইয়ামাল। ডাচ কিংবদন্তি খুলিত তাঁর শীর্ষ তিনে ইয়ামালকে রাখেননি। প্রথম পছন্দ হিসেবে তিনি দেজিরে দুয়ে, দ্বিতীয় পছন্দ হিসেবে ডিন হাউসেন এবং তৃতীয় পছন্দ হিসেবে পাউ কুবারসিকে বেছে নেন। চেক প্রজাতন্ত্রের কিংবদন্তি নেদভেদের প্রথম পছন্দ দুয়ে, দ্বিতীয় পছন্দ ইয়ামাল এবং তৃতীয় পছন্দ কেনান ইলদ্রিজ।

