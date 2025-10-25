ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল আবার আসছে

ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল আবার আসছে
বছর ঘুরে আবার আয়োজিত হতে যাচ্ছে ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের তৃতীয় আসর শুরু হবে আগামী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। অনলাইনে নিবন্ধন শুরু হবে ২৯ অক্টোবর থেকে।
এবারের টুর্নামেন্টে ঢাকার ২৪টি, চট্টগ্রামের ১০টি এবং রাজশাহী ও খুলনার ৪টি করে মোট ৪২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল দল অংশ নিতে পারবে। দেশের চারটি অঞ্চলকে মোট আটটি গ্রুপে ভাগ করে হবে টুর্নামেন্ট। প্রতিটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল নিয়ে ঢাকায় হবে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব। আজ বিকেলে প্রথম আলো কার্যালয়ের সভাকক্ষে টুর্নামেন্টে অংশ নিতে ইচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক প্রতিনিধি ও ফুটবল দলের অধিনায়কদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এই সভায় টুর্নামেন্ট নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির প্রধান ও জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু এবং কমিটির সদস্য বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) হেড অব রেফারিজ ও সাবেক ফিফা রেফারি আজাদ রহমান। আশরাফউদ্দিন আহমেদ গত দুই আসরে আয়োজিত টুর্নামেন্ট সফল করার পেছনে অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। আজাদ রহমান সব দলকে টুর্নামেন্টের নিয়মকানুন মেনে চলার সঙ্গে মাঠে ক্রীড়াসুলভ মনোভাব বজায় রাখার আহ্বান জানান।
মতবিনিময় সভায় এসেছিলেন মোট ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি। এই ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয় হলো—ঢাকা অঞ্চলের ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি), ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (আইইউবি), ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, আহছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউএফটি), ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, অতীশ দীপংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি) এবং রাজশাহী অঞ্চলের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ও অধিনায়কেরা।
মতবিনিময় সভা পরিচালনা করেন প্রথম আলোর প্রধান ক্রীড়া সম্পাদক উৎপল শুভ্র। তিনি গত দুইবারের মতোই এবারও টুর্নামেন্টের সফল আয়োজনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক, ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, যুব কার্যক্রম ও ইভেন্টসের প্রধান সমন্বয়ক মুনির হাসান, হেড অব মার্কেটিং আজওয়াজ খান, ইভেন্ট বিভাগের উপব্যবস্থাপক বায়েজিদ ভূঁইয়া এবং সহকারী ব্যবস্থাপক আল মামুন। সভায় বক্তারা শিক্ষার্থীদের মেধার সঙ্গে খেলাধুলার চর্চার মাধ্যমে তাঁদের আরও শারীরিক ও মানসিকভাবে বিকশিত হওয়ার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো উচিত বলেও মন্তব্য করেন তাঁরা।
প্রথম আলোর আয়োজনে এবং ইস্পাহানি গ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতায় ২০২৩ সালে প্রথম আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে ঢাকার ২১টি, চট্টগ্রামের ৮টি ও কুমিল্লার ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ৩২টি দল অংশ নিয়েছিল। গত বছর দ্বিতীয় আসরে ঢাকার ২৪টি, চট্টগ্রামের ১০টি এবং খুলনা ও রাজশাহীর ৪টি করে মোট ৪২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল দল অংশগ্রহণ করে।