আর্থিক ধসে অস্তিত্বের সংকটে বিশ্বের অন্যতম পুরোনো ফুটবল ক্লাব
বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ক্লাব শেফিল্ড ওয়েডনেসডেতে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ক্লাবের থাই মালিকের অধীনে ক্রমাগত আর্থিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্লাবটি বর্তমানে মারাত্মক অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে রয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে খেলোয়াড় ও স্টাফদের বেতনও পরিশোধ করতে পারেনি তারা।
তবে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়ার কারণে শাস্তিস্বরূপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১২ পয়েন্ট কাটা পড়েছে ক্লাবটির। এর ফলে চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ক্লাবটির অবনমনও একরকম নিশ্চিত হয়ে গেছে। পয়েন্ট কাটার পর বর্তমান –৬ পয়েন্ট নিয়ে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় বিভাগ চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকার তলানিতে অবস্থান করছে শেফিল্ড।
গত জুনে ক্লাবের মালিক ডেজফন চ্যানসিরির বিরুদ্ধে দেনা পরিশোধ করতে না পারার অভিযোগ আনে ইংলিশ ফুটবল লিগ (ইএফএল)। শেফিল্ড নতুন খেলোয়াড়ও সংগ্রহ করতে পারছে না। এরই মধ্যে সমর্থকেরা ক্লাবটি বিক্রি করার জন্য চ্যানসিরির প্রতি চাপ দিয়ে বিক্ষোভও করেছেন।
শুক্রবার সকালে বেগবিজ ট্রেইনার প্রতিষ্ঠানের জুলিয়ান পিটস, ক্রিস উইগফিল্ড এবং পল স্ট্যানলি—এই তিনজনকে শেফিল্ড ওয়েডনেসডের যৌথ প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাজ্যের কর কর্তৃপক্ষ ক্লাবটিকে দেউলিয়া ঘোষণা করার আবেদনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল—এমন পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রশাসক নিয়োগের ফলে ডেজফন চ্যানসিরির ১০ বছরব্যাপী মালিকানারও অবসান ঘটল।
এরই মধ্যে ক্লাবের কর্মীদের বিষয়টি জানানো হয়েছে, পাশাপাশি প্রশাসকেরা খেলোয়াড়দের সঙ্গেও একটি বৈঠক করেছেন। টালমাটাল পরিস্থিতিতে আজ রাত আটটায় নিজেদের মাঠ হিলসবরোতে অক্সফোর্ড ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে শেফিল্ড ওয়েডনেসডে।
যুগ্ম প্রশাসক ক্রিস উইগফিল্ড জানিয়েছেন, ক্লাবটি কয়েক বছর ধরে উল্লেখযোগ্য ক্ষতির মুখে ছিল। পাশপাশি অর্থনৈতিক চাপ বাড়ার কারণে মালিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্লাব এবং স্টেডিয়াম উভয়কেই প্রশাসনের অধীনে রাখার, যাতে বিক্রয় প্রক্রিয়া সহজভাবে সম্পন্ন করা যায়।
এক বিবৃতিতে ইএফএল (ইংলিশ ফুটবল লিগ) জানিয়েছে, প্রশাসনের অধীনে যাওয়া হলো ‘ক্লাব বিক্রির প্রক্রিয়াকে সফলভাবে এগিয়ে নেওয়া এবং নতুন মালিকানার অধীনে ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার একটি সুযোগ’।
বেশির ভাগ ফুটবল ক্লাবই মূলত লোকসানে চলে, তবে চ্যাম্পিয়নশিপের ক্লাবগুলোর আর্থিক চাপ তুলনামূলকভাবে বেশি। কারণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মালিকেরা প্রিমিয়ার লিগে ওঠার আশায় বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। ডেলয়েটের তথ্যমতে, ২০২৩-২৪ মৌসুমে এই বিভাগের ২৪টি ক্লাবের সম্মিলিত পরিচালনা (অপারেটিং) সংক্রান্ত ক্ষতি ছিল ৪১ কোটি ১০ লাখ পাউন্ড। তাদের নেট ঋণ বেড়ে দাঁড়ায় ১৫০ কোটি পাউন্ড।
এ সময় ১২টি ক্লাবের মালিকেরা মিলে মোট ৫৫ কোটি ৪০ লাখ পাউন্ড বিনিয়োগ করেন নিজেদের ক্লাবে। আর শেফিল্ড ওয়েডনেসডে একাই অপারেটিং ক্ষতি দেখিয়েছে ৯৩ লাখ পাউন্ড। তবে ক্লাবের এই সংকট সত্ত্বেও গত মৌসুমে ওয়েডনেসডের গড়ে দর্শক উপস্থিতি ছিল ২৬ হাজারের বেশি, যা অনেক প্রিমিয়ার লিগ দলের থেকেও বেশি। এখন ক্লাবটির দ্রুত এই সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।