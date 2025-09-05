মাস্তানতুয়োনোকে ‘মেরে ফেলতে’ চেয়েছিলেন মেসি

মাস্তানতুয়োনোকে ‘মেরে ফেলতে’ চেয়েছিলেন মেসি
পাস দেওয়ার সুযোগ থাকলেও তা না করে মাস্তানতুয়োনো নিজেই শট নেন। এতে মেসি তাঁর ওপর ভীষণ রেগে যান।
চিলির বিপক্ষে গত জুনে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ দিয়ে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের জার্সিতে অভিষেক হয় ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনোর। সেই ম্যাচে লিওনেল মেসির সঙ্গে মাত্র ছয় মিনিট খেলেন তিনি। এতেই আর্জেন্টিনার সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় (১৭ বছর ৯ মাস ২২ দিন) হিসেবে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েন।
তখন মাস্তানতুয়োনো ছিলেন রিভারপ্লেটের ফুটবলার, এখন রিয়াল মাদ্রিদের। তরুণ এই মিডফিল্ডার আজ আর্জেন্টিনার জার্সিতে নিজের দ্বিতীয় ম্যাচে শুরু থেকেই খেলেছেন, যেটি দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে মেসির শেষ ম্যাচ হয়ে থাকল।
বুয়েনস এইরেসের এস্তাদিও মনুমেন্তালে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ৩–০ ব্যবধানের জয়ে সামনে থেকেই নেতৃত্ব দিয়েছেন মেসি। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক করেছেন জোড়া গোল।
তবে আজ শুরু থেকে খেললেও মাঠে তেমন প্রভাব রাখতে পারেননি মাস্তানতুয়োনো। একবার তো মেসিকে পাস দেওয়ার সুযোগ থাকলেও তা না করে নিজেই শট নিয়েছেন। এতে মেসি নাকি এতটাই রেগে গিয়েছিলেন যে মাস্তানতুয়োনোর মনে হয়েছিল তিনি তাঁকে মেরে ফেলবেন! শেষ পর্যন্ত মাস্তানতুয়োনোকে ক্ষমা চাইতে হয়েছে।
আজ ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের সেই ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ‘রিয়ালের মাস্তান’ মজা করে বলেছেন, ‘তিনি আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে শান্ত হয়েছেন। ওই মুহূর্তের জন্য (পাস না দেওয়া) আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছি।’
মাঠে খুব একটা সুবিধা করতে না পারায় ৬৩ মিনিটে মাস্তানতুয়োনোকে তুলে নেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি, বদলি হিসেবে নামান নিকোলাস গঞ্জালেজকে। এই গঞ্জালেসের বানিয়ে দেওয়া বল থেকেই আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় গোলটি করেন আরেক বদলি লাওতারো মার্তিনেজ।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্টিনার শেষ ম্যাচ বাংলাদেশ সময় আগামী বুধবার ভোরে, ইকুয়েডরের মাঠে। দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চল (কনমেবল) থেকে সবার আগে মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত করেছে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।