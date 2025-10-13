ফুটবল

আনচেলত্তির ব্রাজিল দলে জায়গা নিশ্চিত যে মিডফিল্ডারের

খেলা ডেস্ক
ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তিব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন ওয়েবসাইট (সিবিএফ)

আট মাস পরই বিশ্বকাপ ফুটবল। ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি চেষ্টা করছেন এর আগেই একটি কার্যকর দল গড়ে তুলতে। সেই লক্ষ্যে আনচেলত্তি যে ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন, সেই ইঙ্গিতও মিলেছে। আন্তর্জাতিক বিরতিতে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে দারুণ খেলেছে তাঁর দল। ৫-০ গোলের বড় জয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি খেলার ধরনেও মুগ্ধ করেছে ব্রাজিল।

তবে আনচেলত্তির এই দলে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত জায়গা দেখা যাচ্ছে শুধু একজন খেলোয়াড়ের। তিনি মিডফিল্ডার ব্রুনো গিমারেস। এই নিউক্যাসল তারকা নিজের পজিশনের একরকম মালিকই বনে গেছেন বলা যায়। ২০২২ সালের পর থেকে ব্রাজিলের হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারই একমাত্র খেলোয়াড়, যিনি ইতালিয়ান কোচের অধীনে হওয়া পাঁচটি ম্যাচেই মাঠে নেমেছেন।

গত সেপ্টেম্বরের তাঁকে ‘অপ্রতিদ্বন্দ্বী’ খেলোয়াড় বলে উল্লেখ করেছিলেন আনচেলত্তি। এটি নিছক কোনো কথার কথা নয়। রামন মেনেজেস, ফার্নান্দো দিনিজ, দরিভাল জুনিয়রের মতো আনচেলত্তির সময়েও গিমারেস ব্রাজিল দলের সবচেয়ে ধারাবাহিক ফুটবলার।

কাতার বিশ্বকাপের পর ব্রাজিলের খেলা ৩০ ম্যাচের ২৫টিতেই তিনি প্রথম একাদশে ছিলেন, একবার বদলি হিসেবে নেমেছেন, মাত্র দুটি ম্যাচ মিস করেছেন। যার একটি আবার নিষেধাজ্ঞার কারণে। এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে ২০২৬ বিশ্বকাপের পথে এই নিউক্যাসল তারকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রাজিলিয়ান তারকা ব্রুনো গিমারেস
ব্রুনো গিমারেসের ইনস্টাগ্রাম পেজ

জাতীয় দলে নিজের গুরুত্ব কতটা বেশি, সেটি উপলব্ধি করতে পারছেন গিমারেস নিজেও। জাপানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ সামনে রেখে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় তিনি বলেছেন, ‘জাতীয় দলের হয়ে এটাই আমার সেরা সময়গুলোর একটি। এই চক্রে অনেক কিছু ঘটেছে, অনেক উত্থান-পতন ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত ও দলীয় পর্যায়ে আমরা শক্তিশালী হয়েছি। কোচ যে ফরমেশনই দেন, আমরা ভালো খেলছি। ক্লাবে আরও ভালো করতে চাই, যেন দলে নিজের জায়গা আরও মজবুত হয় এবং কোচ খুশি থাকেন।’

আনচেলত্তির অধীনে হওয়া সব কটি ম্যাচেই প্রথম একাদশে ছিলেন গিমারেস। এই সময়েই কোচের সঙ্গে গড়ে উঠেছে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক। এমনকি দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ মিস না করার জন্য তাঁর ফ্লাইটে সমস্যা দেখা দিলে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন (সিবিএফ) বিশেষ ব্যবস্থায় তাঁকে নিয়ে যায়।

কোচের সঙ্গে বোঝাপড়া নিয়ে আনচেলত্তি বলেছেন, ‘কোচ আমার ওপর অনেক আস্থা রেখেছেন, আর আমি এখন জাতীয় দলে নিজের সেরা সময়টা কাটাচ্ছি। এটা আমার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমি জাপানে ফিরতে পেরে খুশি। এখানেই তো অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। আমরা জাপানকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করেছি, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মাঠে আমাদের পারফরম্যান্স। একাদশ এখনো জানা যায়নি, কিন্তু যিনিই খেলবেন, ভালো ফুটবলই খেলবেন। বিশ্বকাপ সামনে, পুরো দেশ অপেক্ষা করছে। আমরা ভালো করতে চাই, আমি এই মুহূর্তটা উপভোগ করছি।”

ব্রুনো গিমারেস ব্রাজিল দলের নিয়মিত মুখ
ব্রুনো গিমারেসের ইনস্টাগ্রাম পেজ

আনচেলত্তি এখন কাজ করছেন বিশ্বকাপ দল নিয়ে। ফলে সামনের দিনগুলোয় অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে হবে দলকে। এ বিষয়ে গিমারেস বলেন, ‘আমরা জানি, এখনো দল চূড়ান্ত হয়নি। কোচের নতুন খেলোয়াড় দেখা বা পরীক্ষা করার ইচ্ছা থাকা স্বাভাবিক। বিশ্বকাপ শুধু প্রথম একাদশের ব্যাপার নয়; পুরো স্কোয়াডের ব্যাপার। যারা বেঞ্চে থাকবে, তারাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই গ্রুপটা ঠিকঠাক গড়ে তোলা দরকার। কোচ দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা ভালো খেলছি, এই ধারাটা ধরে রাখতে চাই।’

আন্তর্জাতিক বিরতির প্রীতি ম্যাচে ব্রাজিল আগামীকাল বিকেলে মুখোমুখি জাপানের। সবকিছু ঠিক থাকলে এই ম্যাচেও হয়তো শুরু থেকে একাদশে দেখা যাবে গিমারেসকে।

