রাজনৈতিক বার্তা প্রদর্শন: ইসরায়েল ও পোল্যান্ডের ক্লাবের বিরুদ্ধে তদন্তে উয়েফা

রাজনৈতিক বার্তা প্রদর্শন: ইসরায়েল ও পোল্যান্ডের ক্লাবের বিরুদ্ধে তদন্তে উয়েফা
হাঙ্গেরিতে উয়েফা কনফারেন্স লিগ বাছাইপর্বের ম্যাচে গত বৃহষ্পতিবার মুখোমুখি হয়েছিল ইসরায়েলি ক্লাব ম্যাক্কাবি হাইফা ও পোল্যান্ডের ক্লাব রাকুভ চেস্তেহোভা। ফিরতি লেগে রাকুভের ২–০ গোলে জয়ের এই ম্যাচে ইসরায়েলি ক্লাবটির সমর্থকেরা পোল্যান্ডের প্রতি আক্রমণাত্বক ব্যানার প্রদর্শন করেন। ইসরায়েলের কূটনীতিবিদেরা এবং পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট ক্যারল নভরোস্কি এ ঘটনার সমালোচনা করার পর গতকাল শৃঙ্খলা ভাঙার অভিযোগে তদন্তে নেমেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা।
ম্যাক্কাবি হাইফা সমর্থকেরা ইংরেজিতে লেখা ‘মার্ডারারস সিন্স ১৯৩৯’ (১৯৩৯ থেকে খুনি) বার্তা ব্যানারে প্রদর্শন করেন। গতকাল নিজের এক্স হ্যান্ডলে এ ব্যানার প্রদর্শনের সমালোচনা করে পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট ক্যারল লেখেন, ‘ম্যাক্কাবি হাইফার সমর্থকেরা যে কলঙ্কজনক ব্যানার প্রদর্শন করেছেন, তা পোলিশ নাগরিকদের স্মৃতির প্রতি অপমানজনক—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শিকার হয়েছেন যাঁরা, এর মধ্যে ৩০ লাখ ইহুদিও আছেন। কোনো শব্দেই এই মূর্খতাকে বোঝানো সম্ভব নয়।’
নিরাপত্তার কারণে ফিরতি লেগের এই ম্যাচ ইসরায়েলে অনুষ্ঠিত হয়নি। এই ম্যাচের এক সপ্তাহ আগে পোল্যান্ডের চেস্তেহোভায় অনুষ্ঠিত প্রথম লেগ ১–০ গোলে জেতে হাইফা। দুই লেগ মিলিয়ে ২–১ গোলের এই জয়ে বাছাইপর্বে তৃতীয় রাউন্ড পেরিয়ে প্লে অফ পর্বে উঠেছে রাকুভ। প্রথম লেগে ঘরের মাঠে রাকুভের সমর্থকেরা তাঁদের ব্যানারে ইসরায়েলি ক্লাবটির সমর্থকদের প্রতি খোঁচা মারেন। ব্যানারে পোলিশ ভাষায় রাকুভ সমর্থকেরা লিখেছেন, ইসরায়েল মানুষ হত্যা করছে এবং বিশ্ব নিশ্চুপ।
গতকাল এই দুই ক্লাবের বিরুদ্ধেই অভিযোগ গঠনের কারণ হিসেবে উয়েফা বলেছে, ‘খেলাধুলার ইভেন্টের সঙ্গে বেমানান বার্তা দেওয়া।’ উয়েফার শৃঙ্খলা প্যানেল অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারকার্য পরিচালনা করবে। শাস্তি কী হতে পারে, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। বার্তা সংস্থা এপি জানিয়েছে, জরিমানার পাশাপাশি ভবিষ্যতের ম্যাচে স্টেডিয়ামের একটি অংশ বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে।
পোল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গতকাল জানিয়েছে, দেশের ইসরায়েলি দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত ইয়াকুভ ফিনকেলস্টেইনের সঙ্গে এ বিষয়ে তারা কথা বলেছে। মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ নিয়ে বলা হয়, ‘ইসরায়েলি সমর্থকদের মানহানিকর ব্যানার প্রদর্শনে তিনি (ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত) খুব রাগান্বিত এবং দূতাবাসের নিন্দাজ্ঞাপনে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।’ ইসরায়েলে অবস্থান করা পোল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতও এ বিষয়ে দেশটির সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন।
উয়েফার আয়োজন করা ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় স্টেডিয়ামে সমর্থক ও ক্লাবগুলোর রাজনৈতিক বার্তা প্রদর্শনের অনুমতি নেই। তবে নিজেদের তৈরি করা এই আইন ভেঙে এ সপ্তাহে উয়েফা নিজেই সমালোচিত হয়েছে।
গত বুধবার রাতে উয়েফা সুপার কাপের ম্যাচ শুরুর আগে মাঠে ‘স্টপ কিলিং চিলড্রেন ও স্টপ কিলিং সিভিলিয়ান’ বার্তাসংবলিত বড় ব্যানার প্রদর্শন করে উয়েফা। মাঠে দুই দলের খেলোয়াড়েরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর পর তাঁদের সামনে ‘শিশু ও বেসামরিক মানুষ হত্যা বন্ধে’র আহ্বানের এই ব্যানার প্রদর্শন করা হয়।
ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার দুজন শরণার্থী শিশুকে সুপার কাপের পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে নিয়ে এসেছিল উয়েফা। ম্যাচ শেষে উয়েফা সভাপতি আলেক্সান্দার সেফেরিনের পাশে সাদা টি-শার্ট পরে তারা দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যানার প্রদর্শনের ছবি উয়েফার এক্স হ্যান্ডল থেকেও পোস্ট করা হয় এবং ক্যাপশনে লেখা হয়, ‘বার্তাটা জোরালো ও পরিষ্কার।’
তবে উয়েফার পক্ষ থেকে এ নিয়ে বলা হয়েছিল, শুধু ফিলিস্তিনের শিশুরা নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধের ভয়াবহতার শিকার শিশুদের পাশে দাঁড়াতে উয়েফার শিশুদের জন্য ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
গত মে মাসে মিউনিখে চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে পিএসজির এক সমর্থক ইংরেজিতে লেখা ‘গাজায় গণহত্যা বন্ধ করো’ ব্যানার প্রদর্শন করেন। কিন্তু কাতারি মালিকানাধীন ফরাসি ক্লাবটিকে এ জন্য শাস্তি দেয়নি উয়েফা।