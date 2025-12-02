কে হচ্ছেন ২০২৫ সালের সর্বোচ্চ গোলদাতা
শেষ হওয়ার পথে ২০২৫ সাল। ফুটবলেও বছরটা ছিল নানা রোমাঞ্চকর ঘটনায় ভরপুর। তবে এ বছর একটি ঘটনা প্রায় নিয়মিতই দেখা গেছে—কিলিয়ান এমবাপ্পের ম্যাচের পর ম্যাচে গোল করে যাওয়া।
দলীয় সাফল্যে তেমন কিছু যোগ না হলেও বছরজুড়ে নিয়মিত গোল পেয়েছেন এমবাপ্পে। যার ফলে এমবাপ্পে এখন ২০২৫ সালে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার পথে। যেখানে ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে এমবাপ্পের গোল সংখ্যা এখন পর্যন্ত ৬০। এ বছর এখন পর্যন্ত এমবাপ্পেই সর্বোচ্চ গোলদাতা।
প্রথমে ক্লাবের পারফরম্যান্সের দিকে তাকানো যাক। রিয়ালের হয়ে এমবাপ্পে চলতি বছর এখন পর্যন্ত করেছেন ৫৪ ম্যাচে ৫৩ গোল। এর মধ্যে ২৩ গোলই এসেছে চলতি মৌসুমে। চলতি মৌসুমে রিয়ালের মোট গোলের (৪১ গোল) ৫৬ শতাংশ এসেছে এমবাপ্পের কাছ থেকে। ২০২৪ পঞ্জিকা বর্ষে এমবাপ্পের গোল সংখ্যা ৫৩। ফ্রান্স জাতীয় দলের হয়ে এ বছর ৭ গোল করেছেন এমবাপ্পে।
এবার গোলসংখ্যা আরও অনেক বাড়ানোর সুযোগ আছে এমবাপ্পের। বছর শেষ হওয়ার আগে ডিসেম্বরে ক্লাবের হয়ে আরও ৫টি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন এই ফরাসি তারকা।
এই ৫ ম্যাচে অন্তত ৭ গোল করতে পারলে ২১ শতকে এক পঞ্জিকাবর্ষে ক্লাবের হয়ে সর্বোচ্চ গোলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসতে পারবেন এমবাপ্পে। তখন তাঁর গোল হবে ৬০টি। একুশ শতকে ক্লাবের হয়ে এক বছরে সর্বোচ্চ গোলে এখন দ্বিতীয় (৫৯) ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। আর ৭ গোল করলে এমবাপ্পে তখন রোনালদোকে তিনে ঠেলে দুইয়ে উঠে যাবেন।
তবে এই তালিকার শীর্ষে ওঠা এমবাপ্পের জন্য অনেকটাই অসম্ভব। ক্লাব ফুটবলে এক পঞ্জিকা বর্ষে ৭৯ গোল নিয়ে তালিকার চূড়ায় লিওনেল মেসি। আর মেসিকে ছাড়াতে হলে এমবাপ্পেকে ৫ ম্যাচে করতে হবে ২৭ গোল। তবে রোনালদোকে টপকে যদি দুইয়ে উঠে আসতে পারেন, তবে সেটিও দারুণ ব্যাপার হবে। ২০২৫ সালে সবচেয়ে বেশি গোল করার তালিকায় এমবাপ্পের চেয়ে ১১ গোল পিছিয়ে ৪২ গোল নিয়ে দ্বিতীয় হ্যারি কেইন। নাটকীয় কিছু না হলে এমবাপ্পেকে ছাড়িয়ে যাওয়া কেইনের জন্য কঠিনই। জাতীয় দলের ৯ গোলসহ নিলে কেইনের গোল ৫১। আর হলান্ডের গোল ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে ৪৮।
জাতীয় দলের গোল বিবেচনায় ৫ ম্যাচ হাতে রেখে এমবাপ্পের গোল এখন ৬০টি। ২১ শতকে এক পঞ্জিকাবর্ষে জাতীয় দল ও ক্লাব মিলিয়ে ৬০ বা তার বেশি গোল করা ফুটবলার হলেন মেসি, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো এবং রবার্ট লেভানডফস্কি। এই তালিকায় এবার প্রবেশ করেছেন এমবাপ্পেও। তবে এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ গোলের তালিকাতেও আরও ওপরে ওঠে আসার সুযোগ আছে এমবাপ্পের।
ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে ২০১২ সালে ৯১ গোল করে সবার ওপরে মেসি। এরপর ৮৫ গোল নিয়ে দ্বিতীয় জার্ড মুলার এবং ৭৫ গোল করে তৃতীয় পেলে। এখন এমবাপ্পে যদি ৫ ম্যাচে অন্তত ১৫ গোল করেন, তবে তিনি পেলেকে ছুঁয়ে ফেলবেন। তবে ১০ গোলও যদি করতে পারেন, তবে রোনালদো ও লেভাকে পেছনে ফেলতে পারবেন তিনি ।