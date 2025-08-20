বর্ষসেরা পুরস্কার জিতে সালাহর নতুন ইতিহাস
গত মৌসুমে দুর্দান্ত সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ মোহাম্মদ সালাহর মুকুটে যুক্ত হলো আরেকটি পালক। এবার তিনি জিতেছেন ইংল্যান্ডের পেশাদার ফুটবলার অ্যাসোসিয়েশনের (পিএফএ) ছেলেদের বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে তৃতীয়বারের এই পুরস্কার জিতলেন ৩৩ বছর বয়সী সালাহ।
গত মৌসুমে লিভারপুলকে লিগ শিরোপা জেতাতে দারুণ ভূমিকা রাখেন সালাহ। প্রিমিয়ার লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতাও ছিলেন এই উইঙ্গার। ২৯ গোল করার পাশাপাশি সহায়তা করেন আরও ১৮টি গোলে। এই পারফরম্যান্সই সালাহর হাতে তুলে দিয়েছে পিএফএ বর্ষসেরার পুরস্কার।
শৈশবে মিসরে বেড়ে ওঠার সময় এমন সব পুরস্কার জয়ের স্বপ্ন ছিল কি না—এমন প্রশ্নে সালাহ বলেন, ‘অবশ্যই আমি ফুটবলার হতে চেয়েছিলাম এবং বিখ্যাত হতে চেয়েছিলাম। পরিবারের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলাম। তবে তখন এত বড় কিছু নিয়ে ভাবা যায় না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায় এবং স্বপ্ন ও লক্ষ্যও বড় হতে থাকে।’
পুরস্কারটি জয়ের দৌড়ে সালাহর পাশাপাশি তাঁর লিভারপুল সতীর্থ আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজ, নিউক্যাসল স্ট্রাইকার আলেকজান্ডার ইসাক, চেলসির কোল পামার ও আর্সেনালের ডেকলান রাইস ছিলেন সংক্ষিপ্ত তালিকায়।মা
তবে সালাহর হাতেই যে পুরস্কারটি উঠতে যাচ্ছে, তা অনেকটাই অনুমেয় ছিল। এর আগে প্রিমিয়ার লিগের বর্ষসেরা খেলোয়াড় এবং ফুটবল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের (এফডব্লিউএ) বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কারও উঠেছে সালাহর হাতে।
ছেলেদের বর্ষসেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন অ্যাস্টন ভিলার মিডফিল্ডার মরগান রজার্স। সেরা নারী ফুটবলারের পুরস্কার জিতেছেন আর্সেনালের স্প্যানিশ মিডফিল্ডার মারিওনা কালদেন্তেই। আর ইংল্যান্ড জাতীয় দলের সাবেক কোচ স্যার গ্যারেথ সাউথগেটকে ফুটবলে তাঁর অবদান ও ইংল্যান্ড দলের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ দেওয়া হয়েছে ২০২৫ সালের পিএফএ মেরিট অ্যাওয়ার্ড।
২৩ বছর বয়সী মরগান রজার্স অ্যাস্টন ভিলার ইতিহাসে পঞ্চম তরুণ খেলোয়াড়, যিনি এ পুরস্কার পেলেন। এর আগে অ্যান্ডি গ্রে, গ্যারি শ, অ্যাশলি ইয়ং ও জেমস মিলনার পেয়েছিলেন এই সম্মাননা। রজার্স বললেন, ‘ভবিষ্যতে আমি চাই সেই মহান খেলোয়াড়দের কাতারে নাম লেখাতে, যাঁদের নিয়ে মানুষ কথা বলে। এ জন্য আমাকে তাঁদের পথই অনুসরণ করতে হবে। এখনো অনেক কিছু জেতার বাকি আছে।’