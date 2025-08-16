কত বেতন পান বার্সেলোনা কোচ হান্সি ফ্লিক, বোনাস কত
প্রথম মৌসুমেই বার্সেলোনার সমর্থকদের মন জয় করেছেন হান্সি ফ্লিক। ফিরিয়ে এনেছেন দলের হারানো বিশ্বাস, উপহার দিয়েছেন শিরোপা। জার্মান এই কোচের হাত ধরেই ইউরোপের মঞ্চে আবারও শক্ত অবস্থান ফিরে পেতে শুরু করেছে বার্সেলোনা।
এর পুরস্কারও পেয়েছেন ফ্লিক। গত মৌসুম শেষেই তাঁর সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেছে বার্সেলোনা। নতুন চুক্তি অনুযায়ী ২০২৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত কাতালান ক্লাবটির দায়িত্বে থাকবেন ফ্লিক।
কত বেতন পাচ্ছেন ফ্লিক
বিস্ময়করভাবে বিশ্বের বড় বড় কোচদের তুলনায় বার্সেলোনায় ফ্লিকের বেতন অনেক কম। অথচ বায়ার্ন মিউনিখকে ক্লাব ফুটবলের সম্ভাব্য সব শিরোপা জেতানো কোচ তিনি। তবে বার্সেলোনা তাঁকে পেয়েছে অনেক কম বেতনে। এমনকি আগের কোচ জাভির প্রায় অর্ধেক বেতনে তাঁকে কোচ হতে রাজি করিয়েছিল বার্সা। স্পেনের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর, ২০২৪ সালে যখন বার্সার সঙ্গে চুক্তি করেন ফ্লিক, তখন তাঁর বেতন ধরা হয়েছিল বছরে মাত্র ৩০ লাখ ইউরো।
গুঞ্জন আছে, বার্সেলোনা নিজেদের আর্থিক দুরবস্থা ও সামর্থ্যের কথা বলেই তাঁকে রাজি করিয়েছিল।
তবে মৌসুম শেষেই সেটা অনেক বেড়েছে। নতুন চুক্তিতে আপাতত ফ্লিক বেতন পাবেন বছরে ৯০ লাখ থেকে ১ কোটি ১০ লাখ ইউরোর মতো। এর সঙ্গে আছে পারফরম্যান্স-ভিত্তিক বোনাস। যেমন চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতলে ১০ লাখ ইউরো বোনাস পাবেন ফ্লিক, লা লিগা জিতলে বোনাস ৭ লাখ ৫০ হাজার ইউরো। এভাবে প্রতিটি ট্রফি জয়ের জন্য আলাদা বোনাসের কথা উল্লেখ আছে চুক্তিতে।
এ ছাড়া বার্সেলোনায় ফ্লিকের দুজন সহকারী বছরে বেতন পান মোট ৩০ লাখ ইউরো। পাশাপাশি কোনো ট্রফি জয়ের পর তাঁর সহকারী কোচদের জন্যও বিশেষ বোনাসের সুবিধা থাকছে। সেই অঙ্ক অবশ্য জানা যায়নি।