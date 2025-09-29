ফুটবলে বাংলাদেশের ‘প্রধান সমস্যা’ ধরিয়ে দিলেন অধিনায়ক জামাল

ফুটবলে বাংলাদেশের ‘প্রধান সমস্যা’ ধরিয়ে দিলেন অধিনায়ক জামাল
২০২৪ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ১১টি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। এই ১১ মাচে বাংলাদেশ গোল করেছে ৬টি, খেয়েছে ১৭টি। বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া যেন এই পরিসংখ্যানটা দেখেই আজ সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন!
আগামী ৯ অক্টোবর ঢাকায় এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকংয়ের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচের জন্য আজ থেকে প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরু করেছে হাভিয়ের কাবরেরার দল।
আজ ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার পর টিম হোটেলের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে দলের মূল সমস্যা নিয়ে জামাল বলেন, ‘যাঁরা ফুটবল ফলো করেন, তাঁরা সবই জানেন। বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হচ্ছে পোস্টের সামনে গোল করতে না পারা এবং শেষ মিনিটে গোল খাওয়া।’
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে এখন পর্যন্ত দুই ম্যাচ খেলে ১ পয়েন্ট পেয়েছে বাংলাদেশ। পয়েন্ট টেবিলে জামালদের অবস্থান তিনে। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে হংকং। পয়েন্ট ও গোল–পার্থক্য সমান হলেও ১টি গোল বেশি করায় শীর্ষে সিঙ্গাপুর। বাংলাদেশের সমান ১ পয়েন্ট নিয়ে দুই ম্যাচে গোলশূন্য থাকায় তালিকার একেবারে নিচে ভারত।
পয়েন্ট টেবিলের এই অবস্থায় হংকং ম্যাচটি বাংলাদেশের জন্য মহাগুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচটিতে হারলে বাছাইপর্ব উতরানো কঠিন হয়ে যাবে। জামালও বিষয়টি মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘আমাদের (জন্য) পরের ম্যাচটি ডু অর ডাই। আমরা যদি এ ম্যাচ হারি, তাহলে কোয়ালিফাই করা কঠিন হবে। হংকং ম্যাচটি আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।’
হংকং ম্যাচের জন্য রোববার ২৮ জনের প্রাথমিক দল ঘোষণা করলেও আজ ক্যাম্প শুরুর দিন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ডিফেন্ডার জাহিদ হাসানকে ডেকেছেন কোচ কাবরেরা। তাতে স্কোয়াড হলো ২৯ জনের।
যদিও জাতীয় দলে ডাক পাওয়া মোহামেডানের ছয় ফুটবলার আজ ক্যাম্পে যোগ দেননি। তাঁদের ছাড়া অবশিষ্ট ২৩ জনের মধ্যে ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন ২০ ফুটবলার। ইতালিপ্রবাসী ফাহামিদুল ইসলামের তাঁর ক্লাব ওলবিয়া কালচোর অনুমতি নিয়ে আগামীকাল ঢাকায় আসার কথা রয়েছে। তবে হামজা চৌধুরী ও শমিত সোমকে এখনই পাচ্ছেন না কাবরেরা।
জানা গেছে, ৪ অক্টোবর সোয়ানসি সিটির সঙ্গে ম্যাচ খেলে ৬ অক্টোবর ঢাকায় পা রাখার কথা রয়েছে লেস্টার সিটি তারকা হামজার। এর এক দিন পর ৭ অক্টোবর আসতে পারেন কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের দল ক্যাভালরি এফসিতে খেলা শমিত।