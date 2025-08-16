মাঠে নামার আগে স্বস্তির খবর পেল বার্সেলোনা
লা লিগার কঠোর বেতনসীমা ও ক্লাবের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে কয়েক মৌসুম ধরেই খেলোয়াড় নিবন্ধন নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে বার্সেলোনা। এবারও যার ব্যতিক্রম নয়। নতুন মৌসুম শুরুর আগে তাই সমর্থকদের ভেতর ছিল উৎকণ্ঠা। তবে মাঠে নামার আগে মিলল সুখবর—মার্কাস রাশফোর্ড আর জোয়ান গার্সিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে লা লিগায় নিবন্ধন করাতে পেরেছে বার্সা। ফলে আজ মায়োর্কার বিপক্ষে মৌসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই দুজনকে মাঠে নামানো যাবে।
বার্সেলোনার প্রেসিডেন্ট হোয়ান লাপোর্তা গতকাল সমর্থকদের খবরটি নিশ্চিত করেন। বালিয়ার দ্বীপপুঞ্জে ক্লাব সমর্থক সংগঠনের এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘যদি (হান্সি) ফ্লিক চান, রাশফোর্ড আর গার্সিয়া কাল (আজ) থেকেই খেলতে পারবেন।’
লা লিগার বেতনসীমা নীতির কারণে এ পর্যন্ত বেশ কয়েক মৌসুমে নতুন খেলোয়াড় নিবন্ধনে নানা জটিলতার মুখে পড়েছে বার্সেলোনা। এবারই যেমন খরচ কমাতে ক্লাবকে বিদায় জানাতে হয়েছে আনসু ফাতি, ইনিগো মার্তিনেজ, ক্লেমন্ত লংলের মতো অভিজ্ঞদের। আরও কিছু খেলোয়াড় বিক্রি বা ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।
তবে স্বস্তির বিষয় হচ্ছে, বোর্ডের বাড়তি আর্থিক নিশ্চয়তা, গোলকিপার আন্দ্রে টের–স্টেগেনের দীর্ঘমেয়াদি চোটজনিত অবকাশ এবং সাম্প্রতিক আর্থিক সমন্বয়ের ফলে অবশেষে রাশফোর্ড ও গার্সিয়ার নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে।
ইংলিশ তারকা রাশফোর্ড চলতি মৌসুমে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে ধারে এসেছেন। গত মাসে ক্লাব তাঁকে খেলোয়াড় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলেও কাগজপত্র ও আর্থিক ঝক্কি সামলাতে হওয়ায় এত দিন তাঁকে লিগে নিবন্ধন করানো যায়নি। তারকা স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানডফস্কি চোটে থাকায় রাশফোর্ডকে শুরুর একাদশেও দেখা যেতে পারে, যদিও তাঁর মূল লড়াইটা হবে ফেরান তরেসের সঙ্গে। স্টেগেন না থাকায় গোলপোস্টে থাকবেন গার্সিয়াই।
তবে বার্সেলোনা এখনো তিনজন খেলোয়াড় লিগে নিবন্ধন করাতে পারে। যার মধ্যে আছেন গোলকিপার ভয়েশ্চেক সেজনি, অন্য দুজন জেরার্ড মার্টিন ও রুনি বার্ডজি।
মায়োর্কার বিপক্ষে বার্সেলোনার ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১১টায়।