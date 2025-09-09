থুতুকাণ্ডের জন্য এবার এমএলএসে তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ সুয়ারেজ

থুতুকাণ্ডের জন্য এবার এমএলএসে তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ সুয়ারেজ
থুতুকাণ্ডে শাস্তি পেয়েই যাচ্ছেন ইন্টার মায়ামি ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেজ।
গত ৩১ আগস্ট লিগস কাপ ফাইনালে সিয়াটল সাউন্ডার্সের এক অফিশিয়ালকে থুতু দেওয়ায় তাঁকে ছয় ম্যাচে নিষিদ্ধ করে টুর্নামেন্টের শৃঙ্খলা কমিটি। গতকাল মেজর লিগ সকার (এমএলএস) কর্তৃপক্ষও তাঁকে তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ করেছে।
এমএলএসে ১৩ সেপ্টেম্বর শার্লট এফসি, ১৬ সেপ্টেম্বর সিয়াটল সাউন্ডার্স ও ২০ সেপ্টেম্বর ডি.সি ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলতে পারবেন না সুয়ারেজ। উরুগুয়ে কিংবদন্তি এর পাশাপাশি লিগস কাপেও পরবর্তী সংস্করণে ছয়টি ম্যাচে খেলতে পারবেন না।
লিগস কাপের ফাইনালে সিয়াটলের কাছে ৩-০ গোলে হেরেছিল লিওনেল মেসি ও সুয়ারেজদের মায়ামি। ম্যাচ শেষে বাগ্বিতণ্ডার এক পর্যায়ে সিয়াটলের এক অফিশিয়ালকে থুতু দেন সুয়ারেজ। মায়ামি মিডফিল্ডার সের্হিও বুসকেতস সিয়াটলের ওবেদ ভার্গাসকে ঘুষিও মারেন। তবে বুসকেতসকে শাস্তি দেয়নি এমএলএস কর্তৃপক্ষ।
সিয়াটলের মনোবিদ স্টিভেন লেনহার্ট অবশ্য শাস্তি পেয়েছেন। ২০২৫ সালে বাকি মৌসুমের জন্য তিনি ‘মাঠে কিংবা মাঠের কাছাকাছি, ড্রেসিংরুমে ও টানেলে থাকতে পারবেন না। সিয়াটলের ঘরের মাঠে ম্যাচে তিনি দর্শকদের আসনে বসে খেলা দেখতে পারবেন। এমএলএস সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্ত জানায়। মায়ামির খেলোয়াড় ও স্টাফদের সঙ্গে সিয়াটলের খেলোয়াড় এবং স্টাফদের বাগ্বিতণ্ডায় ছিলেন লেনহার্ট। সিয়াটলকে জরিমানাও করা হয়েছে। তবে জরিমানার অঙ্কটা জানানো হয়নি।
থুতুকাণ্ডের জন্য ৩৮ বছর বয়সী সুয়ারেজ পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষমা চান, ‘আমি একটি ভুল করেছি এবং সে জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। পরিবারকে আমি ওই দৃশ্য উপহার দিতে চাইনি, যারা আমার ভুলের কারণে ভুগেছে।’
৪৬ পয়েন্ট নিয়ে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্স অঞ্চলে ষষ্ঠ মায়ামি। শীর্ষে থাকা ফিলাডেলফিয়া থেকে ১১ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে হাভিয়ের মাচেরানোর দল। তবে ফিলাডেলফিয়ার (২৯) চেয়ে চার ম্যাচ কম খেলেছে মায়ামি।