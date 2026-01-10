ফুটবল

২৮ হাজার কোটি টাকা দুই হাতে ঢেলেছেন গার্দিওলা

খেলা ডেস্ক
ম্যানচেস্টার সিটি কোচ পেপ গার্দিওলাএএফপি

জানুয়ারির দলবদলে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় চুক্তিটি সেরেছে ম্যানচেস্টার সিটি। বোর্নমাউথ থেকে ঘানার উইঙ্গার অ্যান্টনি সেমেনিওকে ৭ কোটি ২০ লাখ ইউরোয় কিনেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। এর মধ্য দিয়ে লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ক্লাবটিতে গার্দিওলার হাতখোলা খরচের বিষয়টি আবারও আলোচনায়।

সন্দেহ নেই, ফুটবলে গার্দিওলা সর্বকালের সেরা কোচদের একজন। খেলার ধাঁচ পরিবর্তনে বড় প্রভাব রাখা এই কোচের কেবিনেটে ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের প্রায় সব ট্রফিই আছে। তবে একটি প্রশ্ন ওঠেই, ২০১৬ সালে সিটির কোচ হওয়ার পর দলবদলের বাজারে তাঁর খরচের পরিমাণ ভ্রু কুচকে দেওয়ার মতো। ট্রান্সফারমার্কেটের তথ্য বলছে, সেমেনিওকে কেনার মধ্য দিয়ে ম্যানচেস্টার সিটিতে গার্দিওলার খরচের অঙ্ক ২০০ কোটি ইউরো পেরিয়ে গেছে। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে সিটির কোচ হিসেবে গার্দিওলা দলবদলের বাজারে খরচ করেছেন ২০৩ কোটি ইউরো (বাংলাদেশি মুদ্রায় ২৮ হাজার ৮৮৮ কোটি ৯৩ লাখ টাকা)। দলবদল বাজারের ইতিহাসে ২০০ কোটি ইউরোর বেশি খরচের রেকর্ড আর কোনো কোচের নেই।

বায়ার্ন মিউনিখ থেকে সিটিতে যাওয়ার পর দলবদলের বাজারে ইচ্ছেমতো খরচের স্বাধীনতা পেয়েছেন গার্দিওলা। এর পেছনে রয়েছে সিটির মালিক আরব আমিরাতের রাজপরিবারের সদস্য ও ধনকুবের শেখ মনসুর বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের পেট্রো ডলার। সিটিতে গার্দিওলার মোট খরচ ২০০ কোটি ইউরো পেরিয়ে গেলেও তাঁর নেট খরচ (খেলোয়াড় কেনার খরচ থেকে খেলোয়াড় বিক্রির অর্থ বাদ দিয়ে) ১০১ কোটি ইউরো—যেটা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিংবা আর্সেনালের চেয়ে কম। তবে কোচদের মধ্যে প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে বেশি নেট খরচ করা কোচও গার্দিওলা।

খরচের তালিকায় দুইয়ে দিয়েগো সিমিওনে
এএফপি

ট্রান্সফারমার্কেট জানিয়েছে, গার্দিওলা ২০১৬ সালে সিটিতে যোগ দেওয়ার পর যেকোনো লিগের কোচদের তুলনায় বেশি খরচ করেছেন। এই তালিকায় তাঁর ধারেকাছেও কেউ নেই। ১২২ কোটি ইউরো (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৭ হাজার ৩৬১ কোটি ৮২ লাখ টাকা) খরচ করে তালিকার দুইয়ে আতলেতিকো মাদ্রিদের কোচ দিয়েগো সিমিওনে। তিনি ২০১১ সাল থেকে স্প্যানিশ ক্লাবটির কোচের দায়িত্ব পালন করে এলেও হিসাবটি করা হয়েছে সিটিতে গার্দিওলার যোগ দেওয়ার সময় থেকে। একই সময়ে ইতালিয়ান কোচ আন্তোনিও কন্তে চারটি ক্লাব মিলিয়ে মোট ১১৯ কোটি ইউরো (বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৬ হাজার ৯৩৪ কোটি ৮৯ লাখ টাকা) খরচ করে তিনে আছেন।

অর্থাৎ শীর্ষ তিনে একজন স্প্যানিশ, আর্জেন্টাইন ও ইতালিয়ান। শীর্ষ পাঁচে আরও এক ইতালিয়ান আছেন। ১১৭ কোটি ইউরো খরচ করে নাপোলি কোচ কন্তের পরেই অবস্থান এসি মিলানের মাসিমিলিয়ানো আলেগ্রির। গার্দিওলা সিটিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে এ সময় পর্যন্ত দুটি ক্লাবে কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন আলেগ্রি। ১১৭ কোটি ইউরো খরচ করেছেন তিনি। সমান খরচ করেছেন ইংল্যান্ডের বর্তমান কোচ টমাস টুখেল। গত বছর ইংল্যান্ডের দায়িত্ব নেওয়ার আগে ২০১৬ থেকে চারটি ক্লাবের কোচের দায়িত্বে ছিলেন এই জার্মান।

ট্রান্সফারমার্কেটের হিসাব অনুযায়ী, কোচিং ক্যারিয়ারে এ পর্যন্ত ২৫৮ কোটি ইউরো (প্রায় ৩৬ হাজার ৭১৫ কোটি ৯৮ লাখ টাকা) খরচ করেছেন গার্দিওলা। ১৯৯ কোটি ইউরো (প্রায় ২৮ হাজার ৩১৯ কোটি টাকা) খরচ করে তালিকার দুইয়ে বেনফিকার বর্তমান পর্তুগিজ কোচ জোসে মরিনিও। তিনে ব্রাজিলের বর্তমান কোচ কার্লো আনচেলত্তি। রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে ব্রাজিলের দায়িত্ব নেওয়া আনচেলত্তি তাঁর কোচিং ক্যারিয়ারে খরচ করেছেন ১৮০ কোটি ইউরো (২৫ হাজার ৬১৫ কোটি ৮০ লাখ টাকা)।

