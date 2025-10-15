আর্জেন্টিনা দলে ফেরার অপেক্ষায় মেসি, একাদশে দেখা যেতে পারে যে নতুন মুখ

আর্জেন্টিনা দলে ফেরার অপেক্ষায় মেসি, একাদশে দেখা যেতে পারে যে নতুন মুখ
আন্তর্জাতিক বিরতিতে দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচ খেলতে আগামীকাল সকালে পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা। ম্যাচটি হবে ইন্টার মায়ামির মাঠ চেজ স্টেডিয়ামে, বাংলাদেশ সময় সকাল ছয়টায়। এ ম্যাচে একাদশে একাধিক পরিবর্তন আসছে বলে জানিয়েছে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস। সবচেয়ে বড় খবর, লিওনেল মেসির ফেরার পাশাপাশি অভিষেক হতে পারে তরুণ ফরোয়ার্ড হোসে ম্যানুয়েল লোপেজের।
আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনিসহ দলের কোচিং স্টাফদের ভাবনা, এই প্রীতি ম্যাচগুলোতে হারানোর কিছু নেই। তাই যাঁরা দলে ডাক পেয়েছেন, তাঁদের সবাইকে একবার করে দেখা উচিত। তাই ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে যাঁরা একাদশে ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ হয়তো এবার বেঞ্চে থাকবেন। আবার বদলি হিসেবেও নামতে পারেন কয়েকজন নতুন মুখ।
আর্জেন্টিনার সর্বশেষ অনুশীলন সেশন বিশ্লেষণ করে টিওয়াইসি জানিয়েছে, পালমেইরাসের লোপেজ হয়তো শুরু থেকেই মাঠে নামবেন এবং আক্রমণভাগে মেসির সঙ্গী হবেন।
সোমবারের সংবাদ সম্মেলনে কোচ লিওনেল স্কালোনি বলেছেন, ফিট থাকলে মেসিকে অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও দেখা যাবে মাঠে। তবে তিনি শুরু থেকে খেলবেন, নাকি দ্বিতীয়ার্ধে নামবেন, তা এখনো ঠিক হয়নি। যদি মেসি বেঞ্চে থাকেন, তাহলে নিকো পাজ ভেনেজুয়েলা ম্যাচের মতো এবারও সুযোগ পেতে পারেন।
মেসির ফেরার প্রসঙ্গে স্কালোনির কথা, ‘শনিবার ইন্টার মায়ামির হয়ে আটালান্টার বিপক্ষে মেসিকে খেলতে দেখেছি। ভালোভাবেই ম্যাচ শেষ করেছে। এখনো ওর সঙ্গে কথা বলিনি। কাল (১৪ অক্টোবর) আমাদের শেষ অনুশীলন সেশন, সেখানেই কথা বলব। যদি ফিট থাকে, তাহলে সে খেলবে।’
এদিকে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে, দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন মেসি। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘লিও আবারও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে এবং চেজ স্টেডিয়ামে পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে খেলার জন্য প্রস্তুত। এটি স্থানীয় সমর্থকদের জন্য বিশেষ এক রাত হবে। কারণ, তাঁরা সেই একই মাঠে আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসিকে দেখতে পাবেন, যেখানে তিনি মায়ামির জার্সি গায়ে প্রতি সপ্তাহে খেলেন।’
লোপেজের পাশাপাশি এ ম্যাচে অভিষেক হতে পারে আনিবাল মোরেনো ও লাওতারো রিভেরোর। তবে তাঁরা হয়তো স্কালোনির পাশে বেঞ্চে বসেই অপেক্ষা করবেন সুযোগের।
পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে আর্জেন্টিনার সম্ভাব্য একাদশ
এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, গনসালো মন্তিয়েল, লিওনার্দো বালের্দি, নিকোলাস ওতামেন্দি, নিকোলাস গঞ্জালেস, গিওলিয়ানো সিমিওনে, রদ্রিগো দি পল, অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার, জিওভানি লো সেলসো, লিওনেল মেসি ও ম্যানুয়েল লোপেজ।