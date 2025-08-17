আট সেকেন্ডে আটকা, প্রিমিয়ার লিগে এমন ঘটনা এই প্রথম

আট সেকেন্ডে আটকা, প্রিমিয়ার লিগে এমন ঘটনা এই প্রথম
বার্নলির গোলকিপার মার্তিন দুব্রাউকা কাল ১৪ সেকেন্ড বল ধরে রাখায় প্রথমবারের মতো এ নিয়মের প্রয়োগ করেন রেফারি মাইকেল অলিভার, যা ঐতিহাসিক ঘটনার জন্ম দেয়।
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গতকাল রাতে বার্নলিকে ৩–০ গোলে হারিয়ে নতুন মৌসুম শুরু করেছে টটেনহাম হটস্পার।
জোড়া গোল করেছেন রিচার্লিসন। ব্রাজিলের এই ফরোয়ার্ড এ ম্যাচ দিয়েই টটেনহামের হয়ে চার মাস পর গোল পেয়েছেন। এ ম্যাচ দিয়ে ক্লাবটির প্রধান কোচ হিসেবে লিগে অভিষেক হয়েছে টমাস ফ্রাঙ্কেরও।
তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে এদিন প্রিমিয়ার লিগ এক ঐতিহাসিক ঘটনার জন্ম দিয়েছে, যা ফুটবলপ্রেমীদের অনেক দিন মনে রাখার কথা। ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগের ১৩৭ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কার্যকর হয়েছে ‘আট সেকেন্ড নিয়ম’। টটেনহামই নতুন এ নিয়মের প্রথম সুবিধাভোগী।
উত্তর লন্ডনের টটেনহাম হটস্পার স্টেডিয়ামে কাল ম্যাচ শুরু হওয়ার মাত্র তিন মিনিট পরই ঘটে এ ঘটনা। বার্নলির গোলকিপার মার্তিন দুব্রাউকা আট সেকেন্ডের বেশি বল নিজের কাছে রেখে দেওয়ার শাস্তি হিসেবে টটেনহামকে কর্নার কিক নেওয়ার সুযোগ দেন রেফারি মাইকেল অলিভার।
দুব্রাউকা নিজেদের বক্সে আসা একটি ক্রস গ্লাভসবন্দী করেন। এরপর সতীর্থ ও প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়েরা সরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন এবং তিনি বল নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে বাউন্স করিয়ে সময়ক্ষেপণ করতে থাকেন। লম্বা কিক নেবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বাঁশি বাজান রেফারি অলিভিয়ার এবং টটেনহামকে কর্নার উপহার দেন।
রেফারির এ সিদ্ধান্তে টটেনহাম কোচ করতালি দেন; কিন্তু দর্শকদের বেশির ভাগই যে নতুন নিয়ম সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, তা বোঝা গেছে টিভি ক্যামেরায় ধরা পড়া তাঁদের প্রতিক্রিয়া দেখে। বার্নলি গোলকিপার দুব্রাউকারও যেন ফুটবলের এই আইন সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। টটেনহাম অবশ্য কর্নারের সুবিধা কাজে লাগাতে পারেনি।
গোলকিপাররা প্রায়ই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে বল রেখে সময় নষ্ট করতেন। বিষয়টির সুরাহা করতে নতুন নিয়ম নিয়ে হাজির হয় আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড (আইএফএবি)। এ নিয়মে কোনো গোলকিপার আট সেকেন্ডের বেশি বল নিজের কাছে রাখলে শাস্তি হিসেবে প্রতিপক্ষ দলকে একটি কর্নার কিক নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে—এমন প্রস্তাব দেওয়া হয়। গত মার্চে আইএফএবির সভায় নিয়মটি অনুমোদন করা হয় এবং ২০২৫–২৬ মৌসুম থেকে কার্যকরের কথা হয়।
দুব্রাউকা কাল ১৪ সেকেন্ড বল ধরে রাখায় প্রথমবারের মতো এ নিয়মের প্রয়োগ করেন রেফারি অলিভার। এর মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকেন টটেনহাম হটস্পার স্টেডিয়ামের ৬২ হাজার ছুঁই ছুঁই দর্শক।
দুব্রাউকার মতো আরও অনেক গোলকিপার হয়তো ‘আট সেকেন্ড নিয়মের’ সঙ্গে ধাতস্থ হয়ে উঠতে সময় নিতে পারেন। ধারণা করা হচ্ছে, নতুন মৌসুমের শুরুর কয়েক সপ্তাহ অন্য গোলকিপাররাও এ নিয়মের জালে ধরা পড়বেন।