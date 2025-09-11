ফুটবল

তিন দিন ‘হোটেলবন্দী’ থাকার পর নেপাল থেকে বিশেষ বিমানে দেশে ফিরছে বাংলাদেশ দল

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
নেপালের ত্রিভুবন বিমানবন্দরে বাংলাদেশ ফুটবল দলবাফুফে

‎গত সোম থেকে বুধ—এই তিন দিন নেপালে একপ্রকার হোটেলবন্দী ছিল বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। আজ নেপালের কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমানবাহিনীর বিশেষ ফ্লাইটে দেশে ফেরার কথা রয়েছে ফুটবলারদের। বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ কাভার করতে যাওয়া সাংবাদিকেরাও একই ফ্লাইটে ফিরছেন।

আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।

আরও পড়ুন

কাঠমান্ডুতে বাংলাদেশের টিম হোটেলেও হামলার চেষ্টা

‎আইএসপিআরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বিমানযোগে আজ নেপাল থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসবেন। ফুটবল দলের প্রত্যাবর্তনের পর এ উপলক্ষে বেলা তিনটায় প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হবে।

‎বেশ কয়েকটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রতিবাদে এবং সরকারের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে গত সোমবার নেপালের হাজার হাজার মানুষ রাজধানী কাঠমান্ডুসহ সারা দেশে রাজপথে নেমে আসেন।

ফুটবলাররা ত্রিভুবন বিমানবন্দরে ঢোকার সময় হাত নাড়েন
অল নেপাল ফুটবল ফেডারেশন (আনফা)

‎বিক্ষোভ দমনে কঠোর হয় সরকার। বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ১৯ জন নিহত হন। আহত হন আরও কয়েক শ বিক্ষোভকারী। বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি। বন্ধ করে দেওয়া হয় ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্রস্তুতিতে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে বাংলাদেশ দল ৩ সেপ্টেম্বর নেপাল সফরে যাওয়ার পর সেখানে এতটা অস্থিরতা ছিল না। দুই দলের গোলশূন্য ড্র হওয়া প্রথম ম্যাচটা নির্বিঘ্নেই শেষ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচের আগে শুরু হয় বিক্ষোভ। গত সোমবার অনুশীলন করার কথা থাকলেও হোটেলের বাইরে বের হতে পারেনি বাংলাদেশ দল। রাতেই অল নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আনফা) দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচ স্থগিত করে।

আরও পড়ুন

নেপালে রক্তক্ষয়ী বিক্ষোভ, বাংলাদেশ দলের ফ্লাইট স্থগিত, হোটেলেই ফুটবলাররা

পরিস্থিতি ক্রমে খারাপ হতে থাকে। যে কারণে বাংলাদেশ চেয়েছিল এক দিন আগেই দেশে ফিরতে। সেটিও হয়নি। কারণ, মঙ্গলবার কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর মধ্যে নেপাল সরকারের পতন ঘটে এবং তারপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে থাকে।

দুশ্চিন্তা কাটিয়ে অবশেষে দেশে ফিরছেন ফুটবলাররা। ছবিটি ত্রিভুবন বিমানবন্দরে তোলা
আনফা

‎গতকাল বুধবার সন্ধ্যার পর খুলে দেওয়া হয় বিমানবন্দর। বাংলাদেশ দল চেয়েছিল বুধবার রাতেই ফিরতে। ঢাকা থেকে বিশেষ ফ্লাইটের চেষ্টা চালানো হয়। শেষ পর্যন্ত আর হয়নি৷ অবশেষে আজ একটি বিশেষ ফ্লাইটে কাঠমান্ডু থেকে ঢাকায় ফিরছে ৩২ জনের বহর।

‎জাতীয় ফুটবল দলের পরবর্তী মিশন এশিয়ান কাপ বাছাই। আগামী অক্টোবরে যে প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউন্ডে হংকংয়ের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচটি ৯ অক্টোবর ঢাকায়, দ্বিতীয়টি ১৪ অক্টোবর হংকংয়ে।

আরও পড়ুন

আজ কি নেপাল থেকে ফিরতে পারবে বাংলাদেশ দল

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফুটবল থেকে আরও পড়ুন