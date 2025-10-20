এত সাফল্যের পরও ২৪২ কোটি টাকা লোকসান বার্সেলোনার
লা লিগা, কোপা দেল রে ও স্প্যানিশ সুপার কাপ—সর্বশেষ মৌসুমে (২০২৪-২৫) ঘরোয়া ফুটবলের তিন শিরোপা জিতেছে বার্সেলোনা। কিন্তু তারপরও আর্থিকভাবে মৌসুমটা ভালো কাটেনি স্প্যানিশ পরাশক্তিদের। সর্বশেষ মৌসুমে ক্লাবটির নিট লোকসান ১ কোটি ৭০ লাখ ইউরো (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২৪২ কোটি টাকা)।
অথচ পুরো মৌসুমে ক্লাবে রাজস্ব এসেছে প্রায় ৯৯ কোটি ৪০ লাখ ইউরো। ২০২৩-২৪ মৌসুমে আয়-ব্যয় ছিল ৯০ কোটি ইউরোর নিচে, তখনো ক্লাবটি ৫০ লাখ ইউরো মুনাফা দেখিয়েছিল। রোববার (১৯ অক্টোবর) সকালে ক্লাবের সাধারণ সভায় এসব তথ্য জানান বার্সেলোনার বিদায়ী সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা।
নিজের দ্বিতীয় মেয়াদের শেষ সভায় উপস্থিত হয়ে লাপোর্তা ক্লাবের নানা বিষয়ের পাশাপাশি বিশেষ গুরুত্ব দেন ক্লাবের আর্থিক অবস্থার ওপর। সভায় জানানো হয়, আগের মৌসুমে সামান্য মুনাফা থাকলেও এবার লোকসান হয়েছে ক্লাবের।
যদিও রাজস্ব প্রায় ১০০ কোটি ইউরোর কাছাকাছি। খেলোয়াড়দের পেছনে ক্লাবের বেতন বাবদ ব্যয় বেড়েছে কিছুটা—৫১ কোটি ইউরো থেকে হয়েছে ৫৩ কোটি ৪০ লাখ ইউরো। এই সামান্য বৃদ্ধিই শেষ পর্যন্ত লোকসানে নিয়ে গেছে ক্লাবকে।
তবে লাপোর্তা আশাবাদী। তাঁর দাবি, সাম্প্রতিক বছরগুলোর কঠিন সময় পার হয়ে বার্সা এখন দ্রুত ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। মাঠের পারফরম্যান্স, লা মাসিয়া একাডেমির সাফল্য, আর নতুন স্পটিফাই ক্যাম্প ন্যু-এর নির্মাণ—সবকিছু মিলেই ক্লাব ফিরে পাচ্ছে হারানো গৌরব।
লাপোর্তার ভাষায়, ‘অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা সব করেছি, যাতে সদস্যরাই ক্লাবের মালিক থাকেন। নিজের পকেট থেকে টাকা খরচ করতে হয়নি আমাদের। ঘরের মাঠে না খেলেও ৯৯ কোটি ৪০ লাখ ইউরো রাজস্ব—এটা নিঃসন্দেহে বড় সাফল্য।’
তিনি আরও বলেন, ‘স্পনসরশিপ থেকে আমরা রেকর্ড ২৫ কোটি ৯০ লাখ ইউরো পেয়েছি, যা এসেছে আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের উপস্থিতি বাড়ানোর ফলে। লিগের নির্ধারিত ঋণ ৯ কোটি ইউরো কমাতে পেরেছি—এটাও ছোট সাফল্য নয়। আমরা ব্যয় নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।’