ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ জিতিয়ে ‘ফার্স্ট বয়’ হতে চান আনচেলত্তি

ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ জিতিয়ে ‘ফার্স্ট বয়’ হতে চান আনচেলত্তি
বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাস ৯৫ বছরের। এ পর্যন্ত ২২টি আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আট দেশ। বিদেশি কোচ নিয়ে কখনো কোনো দেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। ব্রাজিল কোচ হিসেবে কার্লো আনচেলত্তি কি এই দুর্লঙ্ঘ্য ধারা ভাঙতে প্রস্তুত?
শুনুন ইতালিয়ানের মুখেই, ‘সবকিছুরই প্রথমবার আছে।’
গত ছয় দশকের মধ্যে আনচেলত্তি ব্রাজিল জাতীয় দলে প্রথম বিদেশি কোচ। গত মে মাসে কোচের দায়িত্ব নিয়ে ব্রাজিলকে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার টিকিট পাইয়ে দেন। এখন চলছে যুক্তরাস্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে আগামী জুন–জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপের প্রস্তুতি। গত সপ্তাহে সিউলে দক্ষিণ কোরিয়াকে প্রীতি ম্যাচে ৫–০ গোলে হারিয়ে প্রস্তুতির শুরুও ভালোই করেছেন আনচেলত্তি। টোকিওতে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে জাপানের বিপক্ষে এ মাসে শেষ প্রীতি ম্যাচটি খেলবে ব্রাজিল।
টোকিওতে সংবাদ সম্মেলনে আনচেলত্তি জানিয়েছেন, ব্রাজিল দল নিয়ে বিশ্বকাপে তিনি ইতিহাস গড়তে চান। সেটা যে বিশ্বকাপ ট্রফিটি হাতে তুলে নিয়ে, তা না বললেও চলে। শুনুন আনচেলত্তির মুখেই, ‘আমার লক্ষ্য হলো ব্রাজিল জাতীয় দলে নিজের সেরাটা দেওয়া, (খেলোয়াড়দের কাছ থেকে) সেরাটা বের করে এনে বিশ্বকাপ জেতানো। হ্যাঁ, বিদেশি কোনো কোচ এখনো বিশ্বকাপ জিততে পারেননি। কিন্তু জীবনে সবকিছুরই প্রথমবার আছে।’
২০২২ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার কাছে হেরে বাদ পড়ে ব্রাজিল। সেই ম্যাচের পর তিতে কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর আনচেলত্তি ব্রাজিল জাতীয় দলের চতুর্থ কোচ। আগের তিন কোচের অধীনে প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। আনচেলত্তির অধীনে কিছুটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ার জালে পাঁচ গোল করার ম্যাচে দর্শনীয় ফুটবল খেলেছে ব্রাজিল। তাদের সমর্থকদের কেউ কেউ আনন্দে ‘জোগা বনিতো’র (সুন্দর ফুটবল) ফিরে আসাও দেখছেন। কিন্তু আনচেলত্তি জানিয়েছেন, ব্রাজিলের এই দলটির ‘জোগা বনিতো’র চেয়েও আরও বেশি কিছু দেওয়ার আছে।
আনচেলত্তির ভাষায়, ‘ব্রাজিলিয়ান ফুটবলাররা সুন্দর ফুটবল খেলতে পারে। কিন্তু সুন্দর ফুটবল বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছেন, সেটা ভাবতে হবে। ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারদের ব্যক্তিগত দক্ষতা আছে। কিন্তু ব্যাপারটি দলগত সমন্বয় ও বলের গতিপ্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। এটা ফুটবলে খুব গুরুত্বপূর্ণ।’
৩৩ বছর বয়সী নেইমারকে ছাড়াই এশিয়া সফরে বের হয়েছে ব্রাজিল। ঊরুতে চোট পাওয়ায় অন্তত নভেম্বর পর্যন্ত মাঠের বাইরে থাকতে হবে নেইমারকে। ব্রাজিলের জার্সিতে নেইমার সর্বশেষ খেলেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে। আর কয়েক মাস পরই যেহেতু বিশ্বকাপ শুরু হবে, পূর্ণ ফিট হয়ে উঠতে নেইমারের হাতে তাই খুব বেশি সময় নেই। জাতীয় দলে তাঁর ফেরা নিয়ে আনচেলত্তি বলেছেন, ‘নেইমার ভালো অবস্থায় থাকলে সে অবশ্যই জাতীয় দলে খেলার মতো ফিট। নেইমার ফিট থাকলে বিশ্বের যেকোনো দলেই খেলতে পারে।’
ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ‘ইউওএল’ জানিয়েছে, নভেম্বরে আফ্রিকান দুই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। তবে প্রতিপক্ষ এখনো ঠিক হয়নি। আনচেলত্তি চান, আগামী মার্চে ফিফা আন্তর্জাতিক বিরতির আগেই বিশ্বকাপের স্কোয়াড চূড়ান্ত করতে। সেই চিন্তারই প্রতিফলন দেখা গেল তাঁর কথায়, ‘আমাদের জন্য কোনটা সেরা কৌশল, তা ভাবতে হবে। এখনই সময়, নভেম্বরে ফিফা বিরতির আগে আমরা বেশ কিছু বিষয় পরখ করে দেখতে পারি। মার্চের ফিফা বিরতিতে চূড়ান্ত হয়ে যেতে পারে কারা বিশ্বকাপে খেলবে।’