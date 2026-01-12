বার্সেলোনাকে ‘গার্ড অব অনার’ দিতে নিষেধ করলেন এমবাপ্পে
টানা দ্বিতীয়বার স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার কাছে হার। ব্যাপারটা রিয়াল মাদ্রিদের জন্য বিব্রতকরই। হারের এই হতাশার মধ্যেই রিয়াল মাদ্রিদ খেলোয়াড়েরা অন্য এক কারণে পড়েছেন তীব্র সমালোচনার মুখে। ম্যাচের পর সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা দলকে প্রথাগত সম্মান বা ‘গার্ড অব অনার’ দেয়নি রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচ শেষের ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, বার্সেলোনাকে ‘গার্ড অব অনার’ দিতে সতীর্থদের নিষেধ করছেন রিয়াল তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে!
হাঁটুর চোটের কারণে গতকাল রাতে ম্যাচটির জন্য শতভাগ ফিট ছিলেন না এমবাপ্পে। কোচ জাবি আলোনসোর একাদশে তাই জায়গাও হয়নি। তাঁর জায়গায় খেলেন গনসালো গার্সিয়া। এমবাপ্পেকে নামানো হয় বিরতির পর। তবে বেঞ্চ থেকে নেমে ম্যাচের মোড় ঘোরাতে পারেননি। যদিও শেষ দিকে একটি ফাউল আদায় করেছিলেন, যার ফলে ৯০ মিনিটের দিকে বার্সেলোনার ফ্রেঙ্কি দে ইয়ং লাল কার্ড দেখেন। কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি। জেদ্দায় বার্সেলোনা জিতেছে ৩-২ গোলে।
রেফারির শেষ বাঁশি বাজার পর দেখা যায় এক নাটকীয় দৃশ্য। স্প্যানিশ ফুটবলের রেওয়াজ অনুযায়ী, জয়ী দলকে বিজয়ী মঞ্চে যাওয়ার সময় পরাজিত দলের খেলোয়াড়রা দুই সারিতে দাঁড়িয়ে তালি দিয়ে সম্মান জানান, যাকে বলা হয় ‘পাসিও’। কোচ জাবি অলনসো চেয়েছিলেন তাঁর শিষ্যরা বার্সাকে সেই সম্মানটুকু দিক।
কিন্তু এমবাপ্পে যেন ছিলেন অন্য মেজাজে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ‘এস্পোর্ত থ্রি’র ফুটেজে দেখা যায়, এমবাপ্পে সতীর্থদের ডাগআউটের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি তরুণ ডিফেন্ডার রাউল আসেনসিও যখন বার্সাকে গার্ড অব অনার দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন এমবাপ্পের চোখেমুখে ছিল চরম বিরক্তি। অনেকটা ‘এখন এসবের সময় নয়’ ভঙ্গিতে তিনি সতীর্থদের আটকে দেন।
রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে এটি ছিল এমবাপ্পের টানা তৃতীয় ফাইনাল হার। তাই হয়তো একটু বেশিই ক্ষোভ ছিল তাঁর মনে। রানার্স আপ পদক নেওয়ার পর ক্যামেরায় স্পষ্ট দেখা যায়, তিনি সতীর্থদের ইশারায় বলছেন বার্সাকে সম্মান জানাতে লাইনে না দাঁড়াতে। শেষ পর্যন্ত এমবাপ্পের কথা মেনে রিয়ালের কোনো খেলোয়াড়ই বার্সাকে সেই প্রথাগত সম্মান জানাননি।
এই ঘটনা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বইছে নিন্দার ঝড়। বিশেষ করে বার্সা সমর্থকেরা এমবাপ্পের এই আচরণকে ‘অখেলোয়াড়সুলভ’ মনে করছেন। বার্সেলোনাভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘বার্সা টাইমস’ তো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছে, বার্সেলোনা রিয়ালকে গার্ড অব অনার দিলেও রিয়াল সেটা ফিরিয়ে দেয়নি। আর এর মূলে ছিলেন এমবাপ্পে। তাদের ভাষায়, ‘পুরো বিষয়টিই ছিল অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ।’