পিএসজিকে বিদায় দোন্নারুম্মার, এনরিকে বললেন ‘আমি দায়ী’

পিএসজিকে বিদায় দোন্নারুম্মার, এনরিকে বললেন ‘আমি দায়ী’
পিএসজি থেকে বিদায়ের ঘোষণা দিয়েছেন দোন্নারুম্মা। বুধবার টটেনহামের বিপক্ষে উয়েফা সুপার কাপের জন্য ঘোষিত পিএসজির স্কোয়াডে জায়গা না পাওয়ার পর ইনস্টাগ্রামে তিনি নিজের এ সিদ্ধান্ত জানান।
আবেগঘন এক পোস্টে দোন্নারুম্মা লিখেছেন, ‘প্রথম দিন থেকেই দলে জায়গা পেতে এবং প্যারিসের গোলপোস্ট রক্ষায় মাঠে ও মাঠের বাইরে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কেউ একজন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমি আর দলের অংশ হতে পারব না এবং দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পারব না। এতে আমি হতাশ ও বেদনাহত।’ এ কারণেই দোন্নারুম্মা পিএসজি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
এর আগে পিএসজি কোচ লুইস এনরিক জানান, দোন্নারুম্মাকে দল থেকে বাদ দেওয়ার কঠিন সিদ্ধান্তের জন্য তিনিই শতভাগ দায়ী। তাঁর ভাষায়, ‘দোন্নারুম্মা বিশ্বের সেরা গোলরক্ষকদের একজন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষ হিসেবে তিনি আরও ভালো। কিন্তু শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবলারদের জীবন এমনই। আমি এ সিদ্ধান্তের জন্য শতভাগ দায়ী। দলে যে প্রোফাইলের গোলরক্ষক প্রয়োজন, সেই চাহিদার জন্যই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’
গত শনিবার পিএসজি লিল থেকে গোলরক্ষক লুকাস শেভালিয়েকে কিনেছে। ইএসপিএন জানিয়েছে, ৪ কোটি ইউরো ট্রান্সফার ফি ও অতিরিক্ত ১ কোটি ৫০ লাখ ইউরোর সম্ভাব্য বোনাস মিলিয়ে চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। সূত্রগুলো বলছে, শেভালিয়েকে আনা হয়েছে ক্লাবের নতুন নাম্বার ওয়ান গোলকিপার হিসেবে। ফলে পিএসজিও চাচ্ছিল দোন্নারুম্মা যেন অন্য কোথাও নিজের ঠিকানা খুঁজে নেন।
চেলসি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও ইন্টার মিলান—এই তিন ক্লাব এরই মধ্যে দোন্নারুম্মার এজেন্ট এনজো রাইওলার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে বলে জানা গেছে। পিএসজি আশা করছে, এর মধ্যে কোনো একটি দল আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেবে।
২৬ বছর বয়সী দোন্নারুম্মার সঙ্গে পিএসজির বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে বাকি মাত্র এক বছর। তিনি চুক্তি নবায়নের ইচ্ছা প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত সমঝোতায় পৌঁছানো যায়নি। মাসে ৮ লাখ ৫০ হাজার ইউরো বেতন পাওয়া এই ইতালিয়ান গোলরক্ষক আরও বেশি পারিশ্রমিক দাবি করেছিলেন। কিন্তু গত দুই বছরে ক্রীড়া পরিচালক লুইস কাম্পোস যে নতুন বেতনকাঠামো চালু করেছেন, সে কাঠামো অনুযায়ী দোন্নারুম্মার প্রস্তাব পিএসজি গ্রহণ করেনি।
গত মৌসুমে লিভারপুল, অ্যাস্টন ভিলা ও আর্সেনালের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দুর্দান্ত সেভ করে পিএসজির প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের পথে বড় অবদান রেখেছেন দোন্নারুম্মা। তবে এরপরও কোচ লুইস এনরিকে চাইছিলেন এমন এক গোলরক্ষক, যিনি বল পায়ে বেশি স্বচ্ছন্দ ও বল সরবরাহে দক্ষ। এ গুণগুলোই শেভালিয়ের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন স্প্যানিশ এই কোচ।
ইনস্টাগ্রামে বিদায়ী বার্তায় দোন্নারুম্মা লিখেছেন, ‘আশা করি পার্ক দে প্রিন্সেসে শেষবারের মতো সমর্থকদের চোখে চোখ রেখে বিদায় বলতে পারব। যদি তা না-ও হয়, তবু জানাতে চাই যে আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থন আমার জন্য অমূল্য, যা আমি কখনো ভুলব না। এ আবেগ ও জাদুকরী রাতগুলো আমি নিজের মধ্যে ধরে রাখব।’
সতীর্থদের উদ্দেশে দোন্নারুম্মা আরও লিখেছেন, ‘তোমরা আমার দ্বিতীয় পরিবার। প্রতিটি লড়াই, প্রতিটি হাসি, প্রতিটি মুহূর্তের জন্য কৃতজ্ঞ। তোমরা সব সময় আমার ভাই হয়ে থাকবে। এ ক্লাবের হয়ে খেলা এবং এ শহরে থাকাটা ছিল বিরাট সম্মানের। ধন্যবাদ, প্যারিস।’