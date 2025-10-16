ইংল্যান্ডে পৌঁছে হামজা বললেন, ‘পরিশ্রম করেছি, ফল আসেনি’
হংকং থেকে সরাসরি ইংল্যান্ডে গেছেন হামজা চৌধুরী। বাংলাদেশের হয়ে খেলতে আবার নভেম্বর ঢাকায় আসবেন তিনি।
এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্ব খেলে গত পরশু হংকং থেকে ইংল্যান্ডের বিমান ধরেন হামজা চৌধুরী। ইংল্যান্ডে পৌঁছানোর পর বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স নিয়ে নতুন বার্তা দিয়েছেন লেস্টার সিটিতে খেলা এই মিডফিল্ডার।
এ মাসে ফিফার আন্তর্জাতিক বিরতিতে বাংলাদেশের জার্সিতে দুই ম্যাচ খেলেছেন হামজা। হংকংয়ের বিপক্ষে দুই ম্যাচের একটিতে ৪–৩ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ, আরেকটি ১–১ গোলে ড্র করেছে।
সেই দুই ম্যাচের অভিজ্ঞতা নিয়ে আজ নিজের ফেসবুক পেজে হামজা লিখেছেন, ‘যেভাবে আশা করেছিলাম এবং কঠোর পরিশ্রম করেছিলাম, সেভাবে ফল আসেনি। তবে সব সময়ের মতোই বাংলাদেশের হয়ে, এই দলটার হয়ে খেলতে পেরে গর্বিত।’
গত ২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে লাল-সবুজের জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল হামজার। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে পাঁচ ম্যাচ খেলে ২ গোল করেছেন, সতীর্থকে দিয়ে করিয়েছেন ১ গোল।
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্ব থেকে এরই মধ্যে বিদায় নিয়েছে বাংলাদেশ। চার ম্যাচ খেলে দুই ড্রয়ে ২ পয়েন্ট পেয়েছে হাভিয়ের কাবরেরার দল। বাদ পড়লেও এখনো দুই ম্যাচ বাকি।
১৮ অক্টোবর ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচ খেলতে আবার আসবেন হামজা। সেটিও জানিয়ে রাখলেন তিনি, ‘এই সফরে (অক্টোবরে ঢাকায় আসা) ইতিবাচক অনেক কিছু পেলাম। ইনশা আল্লাহ, নভেম্বরে আবার দেখা হবে।’