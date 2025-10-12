রোনালদো–তোরেসের পেনাল্টি মিস, মিসের পরও হ্যাটট্রিক হলান্ডের
ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গতকাল রাতটা পেনাল্টি মিসের। এক রাতেই পেনাল্টি মিস করেছেন চার তারকা ফুটবলার। নরওয়ের হয়ে এক পেনাল্টি দুবার মারার সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারেননি আর্লিং হলান্ড। পরে অবশ্য তিনি হ্যাটট্রিক করেছেন।
পর্তুগালের জয়ের রাতে পেনাল্টিতে গোল করতে ব্যর্থ হয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোও। জর্জিয়ার বিপক্ষে স্পেন জিতলেও পেনাল্টি মিস করেছেন ফেরান তোরেস। একইভাবে ইতালির জয়ের রাতে পেনাল্টি মিস করেছেন মাতেও রেতেগুই।
দূরন্ত হলান্ড, উড়ন্ত নরওয়ে
ইসরায়েলের বিপক্ষে নরওয়ের ৫–০ জয়ের রাতে ৬ মিনিটেই পেনাল্টি থেকে দলকে এগিয়ে দেওয়ার সুযোগ আসে আর্লিং হলান্ডের। কিন্তু হলান্ডের প্রথম প্রচেষ্টাটি দারুণভাবে রুখে দেন ইসরায়েলের গোলরক্ষক ড্যানিয়েল পেরেটজ। তবে পোলিশ রেফারি সাইমন মারচিনিয়াক নির্দেশ দেন পেনাল্টিটি পুনরায় নেওয়ার, কারণ পেরেটজ আগেই গোললাইন ছেড়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বারও হলান্ডকে রুখে দেন পেরেটজ।
পেনাল্টি মিস করে দমেও যাননি হলান্ড। আদায় করে নেন হ্যাটট্রিক। ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বাছাইপর্বে এখন সর্বোচ্চ ১২ গোল হলান্ডের। এই হ্যাটট্রিকে নরওয়ের জার্সিতে হলান্ডের মোট গোল হলো ৫১, যা দেশটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ। মাত্র ৪৬ ম্যাচেই ৫০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন তিনি। যেখানে ইংল্যান্ডের হ্যারি কেনের লেগেছে ৭১ ম্যাচ, ব্রাজিলের নেইমারের ৭৪, আর ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপ্পের লেগেছে ৯০ ম্যাচ।
এ ছাড়া রেকর্ড আটবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী লিওনেল মেসির ৫০ গোল করতে লেগেছিল ১০৭ ম্যাচ, আর ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর লেগেছিল ১১৪ ম্যাচ।
এই জয়ে নরওয়ে বাছাইপর্বে এখন পর্যন্ত শতভাগ সাফল্য ধরে রেখেছে—ছয় ম্যাচে ছয় জয়। তারা গ্রুপ ‘আই’-তে ইতালির চেয়ে ৬ পয়েন্টে এগিয়ে, কাগজে–কলমে যদিও ইতালির এখনো শীর্ষে ওঠার সুযোগ আছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ১৯৯৮ সালের পর আবার বিশ্বকাপ খেলার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে নরওয়ে।
লড়াইয়ে আছে ইতালি
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ইতালির জন্য প্রতিটা ম্যাচই এখন বাঁচামরার। তেমনই এক ম্যাচে গতকাল এস্তোনিয়াকে ৩–১ গোলে হারিয়েছে ইতালি। ‘আজ্জুরি’দের জয়ে গোল করেছেন মইসে কিন, মাতেও রেতেগুই ও ফ্রান্সিসকো এস্পোসিতো। ম্যাচের ৩০ মিনিটে রেতেগুই পেনাল্টি মিস না করলে জয়ের ব্যবধানটা আরও বড় হতে পারত ইতালির।
এই জয়ের পরও অবশ্য সরসারি বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন খুব একটা উজ্জ্বল হয়নি চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। শীর্ষে থাকা নরওয়ের চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলে ৬ পয়েন্টে পিছিয়ে আছে তারা। ৬ ম্যাচে নরওয়ের পয়েন্ট ১৮ এবং ৫ ম্যাচে ইতালির ১২। অর্থাৎ শেষ তিন ম্যাচের প্রতিটিতে জেতার পাশাপাশি ইতালিকে অপেক্ষায় থাকতে হবে নরওয়ের আশ্চর্য পতনেরও।
পর্তুগাল-স্পেনের তিনে তিন
নেশনস লিগ জেতা পর্তুগাল নিজেদের ছন্দ ধরে রেখেছে বিশ্বকাপ বাছাইয়েও। গতকাল রাতে শেষ মুহূর্তের গোলে আয়ারল্যান্ডকে ১–০ ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। ম্যাচের যোগ করা সময়ে একমাত্র গোলটি করেছেন রুবেন নেভেস। ৭৫ মিনিটে রোনালদো পেনাল্টি মিস না করলে অবশ্য পর্তুগালের জয়টা আরও অনায়াস হতে পারত।
এর মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রথম তিন ম্যাচের তিনটিতেই জিতে ৯ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে থাকল পর্তুগাল। গ্রুপ ‘এফ’–এর অন্য ম্যাচে আর্মেনিয়াকে ২–০ গোলে হারিয়েছে হাঙ্গেরি। এই জয়ের পর পয়েন্ট টেবিলের দুই নম্বরে থাকা হাঙ্গেরির পয়েন্ট ৩ ম্যাচে ৪।
পর্তুগালের মতো টানা তিন ম্যাচে জিতেছে স্পেনও। গতকাল রাতে জর্জিয়াকে স্পেন হারিয়েছে ২–০ গোলে। স্পেনের হয়ে গোল করেছেন ইয়েরেমি পিনো ও মিকেল আরিজাবাল। তবে এই ম্যাচেও হয়েছে পেনাল্টি মিস। ম্যাচের ২৯ মিনিটে সুযোগ পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন ফেরান তোরেস। এই জয়ের ফলে ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে সবার শীর্ষে স্পেন। সমান ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ২ নম্বরে তুরস্ক; যারা রাতের অন্য ম্যাচে বুলগেরিয়াকে হারিয়েছে ৬–১ গোলে।