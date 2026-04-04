ফুটবল

লা লিগা

লিগের ১৮ নম্বর দলের কাছে হারল রিয়াল মাদ্রিদ

খেলা ডেস্ক
হতাশ রিয়াল মিডফিল্ডার আরদা গুলের

এক দলের চোখ শিরোপায়, আরেক দলের লিগে টিকে থাকায়।

লা লিগায় আজ সবল ও দুর্বলের এ লড়াইয়ে ফল হয়েছে চমকজাগানিয়া। লিগে পয়েন্ট তালিকার ১৮ নম্বরে থাকা দল মায়োর্কার কাছে ২–১ গোলে হেরেছে দুই নম্বর রিয়াল মাদ্রিদ। এই হারে শিরোপা–লড়াইয়ে বড় হোঁচট খেল মাদ্রিদের দলটি। প্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা ১ ম্যাচ কম খেলে ৪ পয়েন্টে এগিয়ে আছে।

মায়োর্কার সন ময়েক্স স্টেডিয়ামে এর আগে ২০১৯ ও ২০২৩ সালে হেরেছিল রিয়াল। এবারও যে ফল একই ধরনের হবে, তা রিয়াল কোচ আরভালো আরবেলোয়ার হয়তো ভাবনায় ছিল না। ম্যাচের প্রথম একাদশে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও জুড বেলিংহামদের নামানো হয়নি। তাঁদের অনুপস্থিতিতে প্রথমার্ধে রিয়ালের আক্রমণে ধার ছিল কম।

মায়োর্কার মাঠে রিয়ালের লড়াইটা সহজ ছিল না
এএফপি

প্রথমার্ধের শেষ দিকে ৪২তম মিনিটে মায়োর্কা এগিয়ে যায় মানু মোরালেনাসের গোলে। ১–০ গোলে পিছিয়ে বিরতিতে যায় রিয়াল।

ম্যাচের এক ঘণ্টা বয়সে ভিনিসিয়ুস ও বেলিংহামকে বদলি হিসেবে মাঠে নামান রিয়াল কোচ। এরপরও অবশ্য গোল করতে বেগ পেতে হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ৮৭তম মিনিটে এদের মিলিতাওয়ের হেডে সমতায় ফেরে রিয়াল।

এমবাপ্পে গোলের পথ তৈরি করতে পারেননি
এএফপি

তবে যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে মায়োর্কার ভেদাত মুরিকি গোল করে রিয়ালকে হতাশায় ডুবিয়ে দেন। শেষ বাঁশির আগে আরও ছয় মিনিট খেলা হলেও দ্বিতীয় গোলের দেখা পায়নি দলটি।

৩০ ম্যাচ শেষে রিয়ালের পয়েন্ট ৬৯, বার্সেলোনা ২৯ ম্যাচে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে। এদিকে মৌসুমের অষ্টম জয়ে ৩০ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে ১৭ নম্বরে উঠে এসেছে মায়োর্কা।

