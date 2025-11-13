মেসির বার্সায় ফেরার সম্ভাবনাকে ‘অবাস্তব’ বললেন লাপোর্তা

মেসির বার্সায় ফেরার সম্ভাবনাকে ‘অবাস্তব’ বললেন লাপোর্তা
ক্যাম্প ন্যুতে লিওনেল মেসির দাঁড়িয়ে থাকার ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ হওয়ার থেকেই পুরোনো সেই আশাটা অনেকের মনে দানা বেঁধে উঠছে। মেসি যদি ফিরতেন বার্সেলোনায়! কিন্তু সে আশার গুড়েবালি। বার্সার সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা বলেছেন, খেলোয়াড় হিসেবে মেসির বার্সায় ফেরাটা ‘বাস্তবসম্মত নয়’।
আর্জেন্টিনা দল প্রীতি ম্যাচের প্রস্তুতিতে স্পেনে অনুশীলন করছে। মেসিও তাই স্পেনেই অবস্থান করছেন। গত রোববার রাতে অনেকটা গোপনেই বার্সার মাঠ ক্যাম্প ন্যুতে গিয়েছিলেন মেসি। সেখানে কিছু ছবি তুলে পোস্ট করেন নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে। ক্যাপশনে লেখেন, ‘গত রাতে আমি ফিরে গিয়েছিলাম এমন এক জায়গায়, যেটাকে আমি মনেপ্রাণে মিস করি। এমন এক জায়গা, যেখানে আমি অসম্ভব সুখে ছিলাম। যেখানে তোমরা সবাই আমাকে অনুভব করিয়েছিলে যে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। আশা করি একদিন আবার ফিরতে পারব, শুধু খেলোয়াড় হিসেবে বিদায় জানাতে নয়, বরং যেমনটা আগে কখনো পারিনি...।’
এরপরই মেসির বার্সায় ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে অঙ্ক কষতে বসে যান অনেক সমর্থক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ব্যাপারটি আলোচনায় উঠে আসে। শুধু তা–ই নয়, পরে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ‘স্পোর্ত’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও ভবিষ্যতে বার্সেলোনা শহরে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি।
বার্সা সভাপতি লাপোর্তার কাছে মেসির ক্লাবটিতে ফেরার সম্ভাবনার বিষয়ে জানতে চেয়েছিল কাতালোনিয়া রেডিও। লাপোর্তা বলেছেন, ‘আমার যেভাবে চেয়েছিলাম, সেভাবে তার প্রস্থানটা হয়নি। তবে মেসি ও ক্লাবের সবার প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি, অবাস্তব কোনো গুঞ্জনে আমার অংশ নেওয়া বা সেটিকে উসকে দেওয়া মোটেই সমীচীন নয়।’
ক্যাম্প ন্যুতে মেসির হঠাৎ উপস্থিতিতে আর সবার মতো লাপোর্তাও বিস্মিত হয়েছেন। বার্সার ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা মেসি কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই ক্যাম্প ন্যুতে উপস্থিত হন। ইন্টার মায়ামির এই ফরোয়ার্ডের সঙ্গে ছিলেন তাঁর ক্লাব ও জাতীয় দল সতীর্থ রদ্রিগো দি পল। ক্যাম্প ন্যুর নিরাপত্তাকর্মীরাই তাঁদের ভেতরে ঢুকতে দেন।
২০২১ সালে বার্সা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেওয়ার পর এবারই প্রথম ক্যাম্প ন্যুতে ফিরেছিলেন ৩৮ বছর বয়সী মেসি। লাপোর্তার আশা ক্যাম্প ন্যুর সংস্কারকাজ শেষ হলে মেসিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর জন্য একটি বিদায়ী ম্যাচ আয়োজন করতে পারবেন, ‘তার আসার বিষয়টি আমি জানতাম না। কিন্তু ক্যাম্প ন্যু তার ঘর। কী ঘটেছে আমাকে বলা হয়েছে। ব্যাপারটি ভালো লেগেছে। রাতের খাবার শেষে বন্ধুদের নিয়ে তার আসতে ইচ্ছে হয়েছে। একেবারেই স্বতঃস্ফূর্ত একটা কাজ—যা বার্সেলোনার মানসিকতার প্রতিফলন। বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর শ্রদ্ধার্ঘ্য পাওয়াটা প্রাপ্য লিওর। স্টেডিয়ামের কাজ শেষ হলে যখন আমাদের ১ লাখ ৫ হাজার আসন হবে, তখন আমরা এটা করতে চাই।’
বার্সেলোনায় দুই দশকের বেশি সময় কাটিয়েছেন মেসি। মূল দলে খেলেছেন ১৭ মৌসুম। ৭৭৮ ম্যাচে করেছেন ৬৭২ গোল এবং জিতেছেন ৩৪টি শিরোপা, যার মধ্যে রয়েছে ১০টি লা লিগা ও ৪টি চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা। পিএসজিতে দুই মৌসুম খেলে ২০২৩ সালে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন মেসি। সম্প্রতি মায়ামির সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেছেন যার মেয়াদ ফুরোবে ২০২৮ এমএলএস মৌসুম শেষে।