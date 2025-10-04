দুই কোচের টানাটানির মধ্যে নতুন করে ইয়ামালের চোট

দুই কোচের টানাটানির মধ্যে নতুন করে ইয়ামালের চোট
লামিনে ইয়ামালকে নিয়ে বার্সেলোনা ও স্পেনের দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছে গেছে। বার্সেলোনার পরিকল্পনা ছিল আন্তর্জাতিক বিরতির সময় ইয়ামালকে ‘আনফিট’ ঘোষণা করার। এর ফলে জাতীয় দলের হয়ে খেলার বদলে তাঁকে বিশ্রামে রাখা যাবে এবং সম্ভাব্য চোটের ঝুঁকিও এড়ানো যাবে। তবে বার্সেলোনার আপত্তির মধ্যেই ইয়ামালকে নিয়ে ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে স্পেন।
দল ঘোষণার সময় হ্যান্সি ফ্লিকের করা সমালোচনার জবাবও দিয়েছেন স্পেন কোচ দে লা ফুয়েন্তে। ঘটনা অবশ্য এখানেই শেষ নয়। নতুন খবর হচ্ছে, দুই দল এবং দুই কোচের দ্বন্দ্বের মধ্যে নতুন করে কুঁচকিতে (মানুষের নিতম্ব বা কোমরের নিচের অংশে একটি হাড়) অস্বস্তি বোধ করছেন ইয়ামাল।
স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপার্তিভো জানিয়েছে, নতুন এই চোটে রোববার সেভিয়ার বিপক্ষে লিগ ম্যাচে বার্সার হয়ে তাঁর মাঠে নামা একরকম অনিশ্চিত। সর্বশেষ পিএসজির বিপক্ষে বার্সেলোনার হারা ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট মাঠে ছিলেন ইয়ামাল। তবে মাঠ ছাড়ার সময় খোঁড়াতে দেখা যায় তাঁকে।
স্পেন জাতীয় দল নিয়ে ফ্লিকের সমালোচনার কারণ ছিল সেপ্টেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতি। সেবার স্পেনের হয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে বুলগেরিয়া ও তুরস্কের বিপক্ষে খেলতে ইয়ামালকে ব্যথানাশক নিতে হয়েছিল। এর ফলে তাঁর কুঁচকির পুরোনো সমস্যাটা আরও বেড়ে যায়। এরপর বার্সেলোনার হয়ে ভ্যালেন্সিয়া, হেতাফে ও রিয়াল ওভিয়েদোর বিপক্ষে লিগ ম্যাচ এবং নিউক্যাসলের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগ ম্যাচে খেলতে পারেননি ইয়ামাল।
এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় গত মাসে ফ্লিক বলেন, ‘সে জাতীয় দলের সঙ্গে ব্যথা নিয়ে খেলতে গিয়েছিল এবং কোনো অনুশীলনও করেনি। তারা তাকে খেলানোর জন্য ব্যথানাশক দিয়েছিল। দুই ম্যাচে সে ৭৩ ও ৭৯ মিনিট খেলেছে। এমনকি দুই ম্যাচের মধ্যে সে ট্রেনিংও করতে পারেনি। এটাকে খেলোয়াড়ের যত্ন নেওয়া বলে না। বিষয়টি নিয়ে খুবই হতাশ।’
এদিকে আজ স্পেন দল ঘোষণার সময় ফ্লিকের কথার জবাব দিয়েছেন দে লা ফুয়েন্তে। স্পেন কোচ বলেছেন, ‘(ফ্লিকের) ওই মন্তব্যে আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলাম। কারণ, তিনিও একসময় জাতীয় দলের কোচ ছিলেন। আমি ভেবেছিলাম, তাঁর সেই সহমর্মিতা থাকবে। আমি আবারও বলছি, তিনি (জাতীয় দলের) কোচ ছিলেন এবং জানেন খেলোয়াড়েরা কেমন আচরণ করে। তাই আমাকে সবচেয়ে অবাক করেছে এই বিষয়টা—একজন সাবেক কোচের কাছ থেকে এমন কথা শোনা।’
এরপর ইয়ামালকে খেলানোর মরিয়া মনোভাবের কথা স্পেন কোচ প্রকাশ করেন এভাবে, ‘আমরা বিশ্বকাপের জন্য খেলছি, সেটাই আসল বিষয়। বাকিগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়।’
দুই কোচ এখন যতই কথার লড়াইয়ে নামুন, ইয়ামালের নতুন চোট দুজনের কপালেই চিন্তার ভাঁজ বাড়াবে। ইয়ামালের মতো ম্যাচ উইনারকে না পেলে অস্বস্তি নিয়েই যে ডাগআউটে দাঁড়াতে হবে ফ্লিক ও ফুয়েন্তেকে।