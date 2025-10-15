মেসির রেকর্ড, ছয় গোলে পুয়ের্তো রিকোকে নিয়ে ‘ছেলেখেলা’ আর্জেন্টিনার

মেসির রেকর্ড, ছয় গোলে পুয়ের্তো রিকোকে নিয়ে ‘ছেলেখেলা’ আর্জেন্টিনার
আর্জেন্টিনা ৬-০ পুয়ের্তো রিকো
ফিফা র্যাংঙ্কিংয়ে একটি দল তৃতীয়, আরেকটি ১৫৫তম। প্রীতি ম্যাচে এ দুটি দল মুখোমুখি হলেও স্কোরলাইন প্রীতি ও বন্ধুত্বময় না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। যেমন ধরুন, মায়ামির চেজ স্টেডিয়ামে আজ পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে আর্জেন্টিনার প্রীতি ম্যাচটি। নামে প্রীতি ম্যাচ অথচ স্কোরলাইন কি না ৬-০!
পুয়ের্তো রিকোকে আর্জেন্টিনা কোনো গোল করতে দেয়নি। অথচ নিজেরা পাঁচ গোল করেছে। বিশ্রাম থেকে ফিরে দুটি গোলে লিওনেল মেসির অবদান। দুটি করে গোল করেন লাওতারো মার্তিনেজ ও অ্যালেক্সিস ম্যাক-অ্যালিস্টার। একটি করে গোল গঞ্জালো মন্তিয়েল ও পুয়ের্তো রিকোর। মানে ৬৪ মিনিটে পুয়ের্তো রিকোর স্টিভেন এচেভেরিয়া আত্মঘাতী গোল করেন।
আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বেশি গোল বানানোর রেকর্ড এখন মেসির। নেইমারকে পেছনে ফেলে ৬০টি গোল বানালেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি।
