গোলে ফিরলেন মেসি, জয়ে ফিরল মায়ামিও

গোলে ফিরলেন মেসি, জয়ে ফিরল মায়ামিও
আগের দুই ম্যাচে গোল পাননি লিওনেল মেসি। সেই দুই ম্যাচে জয় পায়নি ইন্টার মায়ামিও। অবশেষে আজ বুধবার সকালে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) সিয়াটল সাউন্ডার্সের বিপক্ষে গোল করার পাশাপাশি গোলে সহায়তাও করলেন মেসি।
আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির গোলে ফেরার ম্যাচে জয় পেয়েছে মায়ামিও। সাউন্ডার্সকে মায়ামি হারিয়েছে ৩–১ গোলে। এই জয়ে সাউন্ডার্সের বিপক্ষে প্রতিশোধও নেওয়া হলো মায়ামির। গত ১ সেপ্টেম্বর লিগস কাপ ফাইনালে এই সাউন্ডার্সের কাছেই ৩–০ গোলে হেরেছিল হাভিয়ের মাচেরানোর দল।
ফ্লোরিডার চেজ স্টেডিয়ামে ৩৮ বছর বয়সী মেসি ১২ মিনিটে গোল বানিয়ে দেন স্প্যানিশ সতীর্থ জর্দি আলবাকে। এরপর ৪১ মিনিটে সেই আলবার পাস থেকে নিজেও গোল করে দলকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। এটি মেসির ক্যারিয়ারের ৮৮০তম গোল।
চলতি বছর এ নিয়ে ৪০ গোলে অবদান রাখলেন মেসি। টানা ১৯তম বছর অন্তত ৪০ গোলে অবদান রাখলেন। বিরতির পর ৫২ মিনিটে আমেরিকান ইয়ান ফ্রে মায়ামির হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন। ৬৯ মিনিটে মেক্সিকান মিডফিল্ডার ওবেদ ভার্গাস সাউন্ডার্সের হয়ে একটি গোল শোধ করেন।
সিয়াটলে লিগস কাপের ফাইনালে মায়ামিকে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল সাউন্ডার্স। সেদিন ম্যাচ শেষে দুই দলের মধ্যে হাতাহাতিও হয়। একপর্যায়ে ইন্টার মায়ামির উরুগুইয়ান ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেজ সাউন্ডার্সের এক কর্মকর্তাকে থুতু মারেন।
এ ঘটনার দায়ে সুয়ারেজকে লিগস কাপে ছয় ম্যাচ নিষিদ্ধ করা হয় এবং এমএলএসেও তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ হন। সেই শাস্তির জন্য আজকের ম্যাচটি খেলতে পারেননি সুয়ারেজ।
এর আগে গত শনিবার শার্লটের বিপক্ষে ৩-০ গোলে হেরে ইস্টার্ন কনফারেন্সে অষ্টম স্থানে নেমে গিয়েছিল মায়ামি। তবে সিয়াটলের বিপক্ষে জয়ের পর ২৭ ম্যাচে ১৪ জয়, ৭ ড্র ও ৬ হারে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে দলটি।
শীর্ষে থাকা ফিলাডেলফিয়ার চেয়ে তারা এখনো ৮ পয়েন্ট পিছিয়ে, তবে তিন ম্যাচ কম খেলেছে। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর ভোরের এমএলএসে মায়ামি পরের ম্যাচ খেলবে ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে।