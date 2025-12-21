প্রযুক্তি

ট্রুকলারে যুক্ত হলো ফ্যামিলি প্রোটেকশন, যে সুবিধা পাওয়া যাবে

আহসান হাবীব
ট্রুকলার অ্যাপছবি: ট্রুকলার

কলভিত্তিক প্রতারণা থেকে পরিবারের সব সদস্যকে সুরক্ষা দিতে ‘ফ্যামিলি প্রোটেকশন’ সুবিধা চালু করেছে কলার আইডি ও স্প্যাম ব্লকিং প্ল্যাটফর্ম ট্রুকলার। নতুন সুবিধা কাজে লাগিয়ে ব্যবহারকারীরা পরিবারের সদস্য বা আত্মীয়দের নিয়ে একটি গ্রুপ তৈরি করে একসঙ্গে সুরক্ষা সেটিংস, ব্লক তালিকা এবং অপ্রয়োজনীয় কল নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

ট্রুকলার জানিয়েছে, ফ্যামিলি প্রোটেকশন মূলত তুলনামূলক কম প্রযুক্তি দক্ষ ব্যবহারকারীদের সুবিধার কথা চিন্তা করে তৈরি করা হয়েছে। ফ্যামিলি প্রোটেকশন ব্যবহারকারীদের সর্বোচ্চ পাঁচজনের একটি গ্রুপ তৈরি করার সুযোগ দেবে। এখানে শুধু পরিবারের সদস্য নয়, বন্ধু বা সহকর্মীকেও যুক্ত করা যাবে। গ্রুপের সব সদস্য প্রতারণামূলক কল থেকে সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন টুল ব্যবহার করতে পারবেন। পাশাপাশি একজন ফ্যামিলি অ্যাডমিন দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সুরক্ষার স্তর নির্ধারণ, ব্লক তালিকা পরিচালনা এবং অপ্রয়োজনীয় কল কীভাবে সামলানো হবে, তা ঠিক করবেন। এর ফলে সুবিধাটির মাধ্যমে পরিবারের সব সদস্য স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতারণামূলক কল থেকে সুরক্ষিত থাকবেন।

ট্রুকলারের তথ্যমতে ফ্যামিলি প্রোটেকশন শুধু কল প্রতারণা থেকে সুরক্ষা বাড়াবে না, ব্যবহারকারীদের দীর্ঘমেয়াদি সম্পৃক্ততা ও রাজস্ব বৃদ্ধিতেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। যাঁরা বিজ্ঞাপনমুক্ত অভিজ্ঞতা এবং উন্নত ফিচারের সুবিধা চান, তাঁরা ট্রুকলার প্রিমিয়াম ফ্যামিলি প্ল্যানে সাবস্ক্রাইব করতে পারবেন। এই প্ল্যান ব্যবহারকারীদের উন্নত স্প্যাম ব্লকিং, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ নম্বর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল করার সুবিধা এবং আরও কিছু প্রিমিয়াম টুল ব্যবহারের সুযোগ দেবে।

ফ্যামিলি প্রোটেকশন সরাসরি অ্যাপের মধ্যে থাকবে, তাই আলাদা কোনো অ্যাপ ডাউনলোডের প্রয়োজন নেই। গ্রুপের সব সদস্যের স্মার্টফোনে ট্রুকলার ইনস্টল থাকলেই সুবিধাটি কার্যকর হবে। প্রাথমিকভাবে এটি চালু করা হয়েছে চিলি, কেনিয়া, মালয়েশিয়া ও সুইডেনে। ২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকে আরও কিছু দেশে এটি সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সূত্র: গ্যাজেটস ৩৬০

