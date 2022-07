পর্দার তথ্য কম্পিউটারে দেখানোর জন্য প্রথমে স্মার্টফোনে Vysor অ্যাপটি নামিয়ে ইনস্টল করে ইউএসবি ডিবাগিং মোড চালু করতে হবে। ডিবাগিং মোড চালুর জন্য Settings থেকে About phone অপশনে প্রবেশ করে ফোনের Build Number খুঁজতে হবে। নম্বরটি সাধারণত Software information অপশনের মধ্যে পাওয়া যায়। Build Number অপশন খুঁজে পেলে পরপর সাতবার ক্লিক করলেই ডেভেলপার মোড চালু হয়ে যাবে। এবার পুনরায় সেটিংসে প্রবেশ করলেই Developer options নামের নতুন সেটিংস দেখা যাবে। সেটিংসটি চালু করে Debugging বিভাগের নিচে থাকা USB debugging অপশন চালুর জন্য Allow USB debugging? লেখা বার্তায় OK চাপতে হবে।