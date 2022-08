দূর থেকে অ্যাকাউন্ট লগআউট করার জন্য প্রথমে ফেসবুক প্রোফাইলে ক্লিক করে সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসি অপশনে প্রবেশ করতে হবে। এবার সেটিংসে ক্লিক করে Security and login নির্বাচন করেই ডান পাশে where you are logged in অপশন দেখা যাবে। যতগুলো যন্ত্রে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট চালু আছে, সেগুলোর নাম এবং আইপি ঠিকানা দেখাবে অপশনটি। এবার see more বাটনে ক্লিক করে নিচে থাকা log out all sessions অপশনে ক্লিক করলেই সব যন্ত্র থেকে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট লগআউট হয়ে যাবে।