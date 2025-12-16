বন্ডাই সৈকতে হামলাকারী বাবা–ছেলে আইএসের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত: অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী
অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডাই সমুদ্রসৈকতে ইহুদিদের হানুক্কেহ উৎসবে হামলা চলানো সন্দেহভাজন বন্দুকধারী বাবা–ছেলে ‘ইসলামিক স্টেটের (আইএস) মতাদর্শে বিশ্বাসী’ ছিলেন বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ। আজ মঙ্গলবার তিনি এ কথা বলেন।
গত রোববার সন্ধ্যায় উৎসব চলাকালে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে ১৫ জনকে হত্যা করেন বাবা–ছেলে সাজিদ আকরাম ও নাভিদ আকরাম।
কর্তৃপক্ষ এ হামলাকে ‘ইহুদিবিরোধী সন্ত্রাসবাদ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তবে এখন পর্যন্ত এর গভীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে খুব কমই বিস্তারিত জানিয়েছে। এরই মধ্যে অ্যান্টনি আলবানিজ ইঙ্গিত দিয়েছেন, ‘নির্বিচার হত্যায়’ জড়িত হওয়ার আগে এ বাবা–ছেলে উগ্রপন্থায় ঝুঁকেছিলেন।
অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘মনে হচ্ছে, এটা আইএসের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হামলা।’ তিনি বলেন, ‘এক দশকের বেশি সময় ধরে চলা এ মতাদর্শ ঘৃণার মনোভাবের পথে পরিচালিত করে। এই মতাদর্শ নির্বিচার হত্যায় জড়িত হওয়ার দিকে প্ররোচিত করে।’
অ্যান্টনি আলবানিজ জানান, ২৪ বছর বয়সী নাভিদ আকরাম ২০১৯ সালেই অস্ট্রেলিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারিতে এসেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে তাঁকে আসন্ন হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি।
রোববার লম্বা নলের বন্দুক হাতে এই বাবা–ছেলে সৈকতে উৎসবে জড়ো হওয়া মানুষকে লক্ষ্য করে মিনিট দশেক ধরে নির্বিচার গুলি চালান। পরে পুলিশের পাল্টা গুলিতে নিহত হন ৫০ বছর বয়সী সাজিদ আকরাম।
নাভিদকে গুরুতর আহত অবস্থায় আটক করা হয়েছে। তিনি এখন পুলিশি পাহারায় হাসপাতালে কোমায় আছেন।
গতকাল সোমবার শোকাহত মানুষেরা বন্ডাই সৈকতের কাছে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে নির্মিত একটি অস্থায়ী স্মৃতিসৌধে ফুল দিতে ভিড় জমান। ইহুদি নেতারাও ফুল দিতে এসেছিলেন। এ কারণে সেখানে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল।