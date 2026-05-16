নাইজেরিয়ায় আইএসের ‘সেকেন্ড ইন কমান্ড’ নিহত, জানালেন ট্রাম্প

নাইজেরিয়ায় আইএসের ‘সেকেন্ড ইন কমান্ড’ নিহত, জানালেন ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্র ও নাইজেরিয়ার সেনারা গতকাল শুক্রবার অভিযান চালিয়ে ইসলামিক স্টেটের (আইএস) একজন জ্যেষ্ঠ কমান্ডারকে হত্যা করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে এ তথ্য জানিয়েছেন।
নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে স্থানীয় সময় শুক্রবার রাতে দেওয়া ওই পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, ‘আজ রাতে, আমার নির্দেশে সাহসী মার্কিন বাহিনী এবং নাইজেরিয়ার সশস্ত্র বাহিনী অত্যন্ত নিখুঁতভাবে একটি সুপরিকল্পিত ও জটিল অভিযান পরিচালনা করেছে। এর লক্ষ্য ছিল, বিশ্বের সবচেয়ে সক্রিয় সন্ত্রাসীকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নির্মূল করা।’
ট্রাম্প তাঁর পোস্টে আরও বলেন, (অভিযানের) লক্ষ্যবস্তু ‘আবু-বিলাল আল-মিনুকি, আইএসআইএসের বৈশ্বিক সেকেন্ড-ইন-কমান্ড’।
ট্রাম্প লেখেন, ‘তিনি আর আফ্রিকার মানুষদের আতঙ্কিত কিংবা মার্কিনদের লক্ষ্য করে হামলার পরিকল্পনায় সহায়তা করতে পারবেন না।’
নাইজেরিয়ায় ইসলামিক স্টেটের সদস্যদের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের প্রাণঘাতী হামলার নির্দেশ দেওয়া এবারই প্রথম নয়। তিনি পশ্চিম আফ্রিকার দেশটিতে খ্রিষ্টানদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগও করেছেন।
গত ডিসেম্বরে ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি উত্তর-পশ্চিম নাইজেরিয়ায় আইএসের বিরুদ্ধে একটি ‘শক্তিশালী ও প্রাণঘাতী হামলার’ নির্দেশ দিয়েছেন। তারা নিরীহ খ্রিষ্টানদের হত্যা করেছে।