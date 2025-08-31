ইউরোপ

ইউক্রেনের পার্লামেন্টের সাবেক স্পিকার আন্দ্রি পারুবিকে গুলি করে হত্যা

বিবিসি
ইউক্রেনের সাবেক স্পিকার আন্দ্রি পারুবিফাইল ছবি: এএফপি

ইউক্রেনের পার্লামেন্টের সাবেক স্পিকার আন্দ্রি পারুবি খুন হয়েছেন। দেশটির পশ্চিমাঞ্চলের লিভিভ শহরে গতকাল শনিবার তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয় বলে জানান সরকারি কর্মকর্তারা।

এখন পর্যন্ত যাচাই না করা একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, কুরিয়ারকর্মীর পোশাক পরা একজন বন্দুকধারী সড়কে পারুবির দিকে এগিয়ে আসছেন। পরে তাঁকে গুলি করে অস্ত্র হাতে পারুবির পেছন দিয়ে হেঁটে চলে যান তিনি।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এ হামলাকে একটি ‘ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড’ বলে মন্তব্য করেছেন। নিহত সাবেক স্পিকারের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।

পারুবির বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক আরও কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং ২০১৪ সালে ইউক্রেনের তৎকালীন রুশপন্থী প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচের বিরুদ্ধে সংঘটিত গণ–আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পারুবি।

পারুবির সন্দেহভাজন হামলাকারীকে খুঁজে বের করতে ‘সাইরেন’ নামে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ। এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেন, প্রয়োজনীয় সব বাহিনী ও কৌশল মোতায়েন করা হয়েছে।

ইউক্রেনের কৌঁসুলিরা জানান, পারুবিকে লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি ছুড়েছেন হামলাকারী। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন এই রাজনীতিক।

গতকাল দিনের শেষভাগে সংবাদ সম্মেলনে লিভিভের পুলিশপ্রধান আলেক্সান্দার স্লিয়াখোভস্কি বলেন, পারুবিকে লক্ষ্য করে আটটি গুলি ছোড়া হয়েছিল। খুব সতর্কতার সঙ্গে হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

পারুবিকে ‘একজন দেশপ্রেমিক ও রাষ্ট্রনায়ক’ হিসেবে উল্লেখ করে ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিহা বলেন, তিনি ‘ইউক্রেনের মুক্তি, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায়’ বড় অবদান রেখেছেন। সিবিহা বলেন, তিনি (পারুবি) এমন একজন মানুষ ছিলেন, যিনি ইতিহাসের বইয়ে যথাযথভাবে স্থান পেয়েছেন।

ইউক্রেনের সাবেক প্রেসিডেন্ট পেত্রো পোরোশেঙ্কো বলেন, পারুবিকে হত্যা করাটা ‘ইউক্রেনের হৃদয়ে গুলি ছোড়ার’ মতো একটি ঘটনা।

