আরব আমিরাতের জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, ১১ ক্রু আহত, হামলা কুয়েতেও
সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) একটি জাহাজ গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে হরমুজ প্রণালি পার হওয়ার সময় হামলার শিকার হয়েছে। জাহাজটি আমিরাতের রাষ্ট্রীয় তেল ও গ্যাস কোম্পানি আবুধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানির (এডিএনওসি) মালিকানাধীন।
কোম্পানিটি তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, পরিশোধন, পরিবহন এবং বিপণনের কাজসহ আরব আমিরাতের জ্বালানি খাত পরিচালনা করে। আন্তর্জাতিকভাবেও তাদের ব্যবসা রয়েছে।
হামলার এ ঘটনায় জাহাজটির ১১ জন ক্রু আহত হয়েছেন। নিখোঁজ একজন। আজ বুধবার এক বিবৃতিতে আবুধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি এসব তথ্য জানিয়েছে। জাহাজের বাকি ক্রুদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
একজন ক্রুর এখনো কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে তাঁর সন্ধানে উদ্ধার অভিযান চলছে।
বিবৃতিতে এডিএনওসি বলেছে, ‘একজন ক্রুর এখনো কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে তাঁর সন্ধানে উদ্ধার অভিযান চলছে।’
প্রতিষ্ঠানটি হামলার শিকার জাহাজের নাম বা এ বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানায়নি।
তবে সামুদ্রিক নিরাপত্তাবিষয়ক একটি সূত্র রয়টার্সকে জানিয়েছে, গতকাল হরমুজ প্রণালি দিয়ে যাওয়ার সময় তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বহনকারী একটি ট্যাংকারের ওপর কোনো বস্তু দিয়ে আঘাত (ক্ষেপণাস্ত্র/ড্রোন) করা হয়। এরপর জাহাজটির ক্রুরা সেটি ছেড়ে চলে যান।
এদিকে গতকালই ইরানের রেভোল্যুশনারি গার্ডস ও নৌবাহিনী জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালিতে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) বহনকারী একটি জাহাজ ও দুটি তেলবাহী ট্যাংকারে আগুন ধরেছে। রয়টার্স স্বাধীনভাবে এসব খবরের সত্যতা যাচাই করতে পারেনি।
তবে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ইউকেএমটিও জানায়, হরমুজ প্রণালি দিয়ে যাওয়া একটি ট্যাংকারে দ্বিতীয় দফায় হামলার পর এটির ক্রুদের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। খাসাবের উত্তরে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি সংস্থাটি।
আমিরাতের প্রতিষ্ঠান এডিএনওসি জানিয়েছে, ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলের সময় তাদের ১৫টি জাহাজ ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার শিকার হয়েছে।
ইরানের রেভোল্যুশনারি গার্ডস ও নৌবাহিনী গতকাল মঙ্গলবার জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালিতে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) বহনকারী একটি জাহাজ ও দুটি তেলবাহী ট্যাংকারে আগুন ধরেছে। রয়টার্স স্বাধীনভাবে এ খবরের সত্যতা যাচাই করতে পারেনি।
কুয়েতেও ড্রোন হামলা
শুধু হরমুজ প্রণালিতে নয়, কুয়েতের মার্কিন সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করেও ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান।
ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনার খবরে বলা হয়েছে, দেশটির সেনাবাহিনী কুয়েতে অবস্থিত আলি আল সালেম বিমানঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে।
অন্য এক বিবৃতিতে ইরানের সেনাবাহিনী বলেছে, আলি আল সালেম ঘাঁটিতে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনাগুলো লক্ষ্য করে ওই হামলা চালানো হয়।
এর আগে কুয়েতের সেনাবাহিনী জানিয়েছিল, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা শত্রুপক্ষের ড্রোন হামলা প্রতিহত করছে।
উপসাগরীয় দেশ কুয়েত এ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছে, ‘ইরান বারবার “অপরাধমূলক” হামলা চালাচ্ছে।’
কুয়েতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে, ‘এ হামলা কুয়েতের সার্বভৌমত্বের স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং দেশটির নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য সরাসরি হুমকি।’
বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় আরও বলেছে, ইরানের বারবার এ ধরনের হামলা একটি ‘বিপজ্জনক উত্তেজনা বৃদ্ধি’র ঘটনা, যা উত্তেজনা কমাতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ব্যাহত করছে। নিজেদের ভূখণ্ড ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর সুরক্ষায় ‘প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়ার পূর্ণ অধিকার’ তাদের রয়েছে।
ইরান বলেছে, তারা কুয়েতে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।
‘ইরান পিছু হটবে না’
ইরানের বিচার বিভাগের প্রধান বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে মোকাবিলায় তাঁর দেশ এখন আরও ভালোভাবে প্রস্তুত। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, ইরানের সেনাবাহিনী পিছু হটবে না।
ইরানের প্রধান বিচারপতি গোলাম হোসেন মোহসেনি এজেইয়ের বরাত দিয়ে ইরানের বার্তা সংস্থা মেহের এক প্রতিবেদনে বলেছে, গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ শুরুর সময়ের তুলনায় তেহরানের হাতে এখন অনেক বেশি সামরিক সরঞ্জাম রয়েছে।
গোলাম হোসেন মোহসেনি বলেন, ‘আজ শত্রুর মোকাবিলায় আমরা আরও বেশি প্রস্তুত। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী শত্রুর সামনে পিছু হটেনি, ভবিষ্যতেও হটবে না। যুদ্ধের মধ্যেও আমাদের সশস্ত্র বাহিনী তাদের সক্ষমতা ও সামর্থ্য বাড়িয়ে চলেছে।’
চলতি মাসে হরমুজ প্রণালিতে ট্যাংকারে হামলার ঘটনা বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধের জবাবে ইরান প্রণালিটি অবরুদ্ধ করে রেখেছে।
গুরুত্বপূর্ণ এ জলপথে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হওয়ায় উপসাগরীয় দেশগুলোর জ্বালানি রপ্তানি হুমকির মুখে পড়েছে। যুদ্ধ শুরুর আগে বিশ্বের মোট তেল ও গ্যাস সরবরাহের এক-পঞ্চমাংশ এ প্রণালি দিয়ে পরিবহন করা হতো।
ইরান বারবার ‘অপরাধমূলক’ হামলা চালাচ্ছে। এসব হামলা কুয়েতের সার্বভৌমত্বের স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং দেশটির নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য সরাসরি হুমকি।
এদিকে, ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা এবং হরমুজ প্রণালি আবার খুলে দেওয়ার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা থমকে থাকার মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যে তৃতীয় আরেকটি বিমানবাহী রণতরি মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র।
গত সোমবার একজন মার্কিন কর্মকর্তা আল-জাজিরাকে জানান, বিমানবাহী রণতরি ইউএসএস থিওডর রুজভেল্ট মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছেছে। রণতরিটি যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকম) আওতাধীন এলাকায় আগে থেকেই থাকা অপর দুটি রণতরিতে যোগ দিয়েছে।