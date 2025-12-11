মধ্যপ্রাচ্য

সিরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ এখন অবশ্যম্ভাবী: ইসরায়েল

তথ্যসূত্র:
মিডল ইস্ট মনিটর
ইসরায়েলের সামাজিক সমতা ও প্রবাসীবিষয়ক মন্ত্রী আমিচাই চিকলি স্প্যানিশ কট্টর ডান ভক্স দলের আয়োজিত সমাবেশে বক্তৃতা করছেন। ১৯ মে ২০২৪, মাদ্রিদ, স্পেনছবি: রয়টার্স

সিরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ ‘এখন অবশ্যম্ভাবী’ হয়ে গেছে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন একজন ইসরায়েলি মন্ত্রী। গত মঙ্গলবার সিরিয়ার কুনেইত্রা শহরের কাছে সংঘটিত এক ঘটনার পর এ হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

ইসরায়েলের প্রবাসীবিষয়ক মন্ত্রী আমিচাই চিকলি এ মন্তব্য করেছেন। এর আগে মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু ভিডিওতে দেখা যায়, সিরিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী ও সশস্ত্র ব্যক্তিরা কুনেইত্রার কাছে ইসরায়েলি সেনাদের অবস্থানের কাছাকাছি সরে আসছেন।

তেল আবিব সিরিয়ার এ কার্যক্রমকে ‘নিরাপত্তা হুমকি’ হিসেবে উল্লেখ করেছে। যদিও ওই অঞ্চল বছরের পর বছর ইসরায়েলি হামলা, অনুপ্রবেশ ও সিরিয়ার সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘনের শিকার হয়ে আসছে।

হিব্রু সংবাদপত্র ইয়েদিওথ আহরোনথ জানিয়েছে, মঙ্গলবার ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট ও সিরিয়ার সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে কুনেইত্রায় উত্তেজনা বেড়ে যায়। ওই সময় জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়াল্টজ ও ইসরায়েলের জাতিসংঘের রাষ্ট্রদূত ড্যানি ড্যানন মাঠপর্যায়ের এক সফরে ছিলেন।

সংবাদপত্রের তথ্য অনুযায়ী, ওয়াল্টজ ও ড্যানন সফরের সময় ওল্ড কুনেইত্রায় সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ করেন ও সেখানকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেন। পরে নিজেদের গাড়িতে ফেরার সময় একটি ‘অস্বাভাবিক ঘটনা’ ঘটে। একটি সশস্ত্র বহর পেরোনোর পর গোলাগুলি হয় এবং ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দাবি করে, ইসলামিক জিহাদের এক সদস্যকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হয়েছিল।

সংবাদপত্রটি জানিয়েছে, দুই রাষ্ট্রদূত সরাসরি এ ঘটনার সাক্ষী হননি। তবে তাঁরা ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কয়েক শ মিটার দূরে ছিলেন।

