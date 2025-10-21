গাজায় এক দিনে ১৫৩ টন বোমা ফেলেছে ইসরায়েল, পার্লামেন্টে নেতানিয়াহু

গাজায় এক দিনে ১৫৩ টন বোমা ফেলেছে ইসরায়েল, পার্লামেন্টে নেতানিয়াহু
ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় গত রোববার এক দিনে ১৫৩ টন বোমা ফেলেছে ইসরায়েলি বাহিনী। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দেশটির পার্লামেন্ট নেসেটে নিজেই এ তথ্য জানিয়েছেন।
নেসেটের সদস্যদের উদ্দেশে নেতানিয়াহু বলেন, ‘আমাদের এক হাতে অস্ত্র, অন্য হাত শান্তির জন্য প্রসারিত। দুর্বলের সঙ্গে নয়, শক্তিশালীর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করুন। আজ ইসরায়েল আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।’
আনাদোলু নিউজের তথ্য, নেসেটের শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতে দেওয়া ভাষণে নেতানিয়াহু এ কথা বলেন। তাঁর এমন বয়ানে গাজায় চলা যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্ত ইসরায়েল কতটা মেনে চলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
ইসরায়েলের অভিযোগ, হামাসের হামলায় তাদের দুজন সেনা নিহত হয়েছেন। প্রতিক্রিয়ায় গাজা উপত্যকায় কয়েক দফায় বিমান হামলা চালানো হয়েছে। যদিও হামাস বলছে, এমন কোনো হামলার তথ্য তাদের কাছে নেই।
সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় অন্তত ৪৫ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। ইসরায়েলের দাবি, এতে ১ হাজার ১০০ জনের বেশি নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া প্রায় আড়াই শ মানুষকে জিম্মি করে গাজায় নেওয়া হয়।
জবাবে ওই দিনই গাজায় নির্বিচার হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। দুই বছরের হামলায় গাজায় নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা ৬৮ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছেছে।
সম্প্রতি গাজায় যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে হামাস ও ইসরায়েল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনা মেনে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে।
যুদ্ধবিরতির আওতায় ইসরায়েলি বাহিনীর গাজায় অভিযান বন্ধ করার কথা। বিনিময়ে গাজায় জিম্মি থাকা ব্যক্তিদের (জীবিত ও মৃত) ছেড়ে দেবে হামাস।