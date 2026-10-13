ক্ষোভ ঝেড়ে ট্রাম্প বললেন, হুতিরা খুবই খারাপ আচরণ করছে

ক্ষোভ ঝেড়ে ট্রাম্প বললেন, হুতিরা খুবই খারাপ আচরণ করছে
সৌদি আরবে একের পর এক হামলা চালানোয় ইয়েমেনের ইরানপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠী হুতিদের বিষয়ে ক্ষোভ ঝেড়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
হুতিদের বিষয়ে কী কী করার পরিকল্পনা করছেন—এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘আসলে হুতিরা খুবই খারাপ আচরণ করছে। এটা মোটেও ভালো না।’
সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আর দাম্মামের কিং ফাহাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ দেশটির বেশ কয়েকটি বিমানবন্দরে ধারাবাহিক হামলা চালাচ্ছে হুতিরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম্প তাদের নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।
এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, হুতিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে সৌদি আরবের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রও যোগ দেবে কি না, সেটা বিবেচনা করা হবে। যদিও তিনি এখন পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা দেননি।
রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গত শনিবারের হামলায় অন্তত ১৩ জন নিহত এবং ৩০০ জনের বেশি আহত হন। এরপর বিমানবন্দরটির সব কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরদিন রোববার সেখানে আরেক দফা হামলায় একজন নিহত ও ১১ জন আহত হন।
সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগামী শনিবার পর্যন্ত কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। এদিকে শুধু ব্যস্ততম বিমানবন্দর নয়, হুতিরা সৌদি আরবের জ্বালানি অবকাঠামোয় একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।
ফ্লাইট বাতিলের ঘোষণা
হুতিদের একের পর এক হামলার পরিপ্রেক্ষিতে সৌদি আরবে ফ্লাইট বাতিলের ঘোষণা দিয়েছে একাধিক এয়ারলাইনস। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইতিহাদ এয়ারওয়েজ জানিয়েছে, আবুধাবি থেকে সৌদি আরবের রিয়াদ, জেদ্দা আর দাম্মাম অভিমুখী কয়েকটি ফ্লাইটের যাত্রা বাতিল করা হয়েছে।
ইতিহাদ এয়ারওয়েজের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, আবুধাবি থেকে রিয়াদ অভিমুখে আগামী সোমবার (১৯ অক্টোবর) পর্যন্ত কোনো ফ্লাইট পরিচালনা করা হবে না। দাম্মাম অভিমুখে আজ মঙ্গলবার ও আগামীকাল বুধবারের সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।
সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আর দাম্মামের কিং ফাহাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ দেশটির বেশ কয়েকটি বিমানবন্দরে ধারাবাহিক হামলা চালাচ্ছে হুতিরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম্প তাদের নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।
আঞ্চলিক উত্তেজনার কারণে রিয়াদ ও দাম্মাম অভিমুখে সব ফ্লাইট সাময়িক বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে কাতার এয়ারওয়েজ। গতকাল হালনাগাদ করা এক ভ্রমণ নির্দেশনায় এয়ারলাইনটি জানিয়েছে, তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে সৌদি আরবের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।
এয়ারলাইনটি যাত্রীদের তাঁদের ফ্লাইটের বর্তমান অবস্থা ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে যাচাই করার আহ্বান জানিয়েছে। উল্লেখ করেছে, যেসব যাত্রী এ পরিস্থিতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তাঁদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা হবে।
তাইজে হামলায় শিশুসহ পাঁচজন আহত
ইয়েমেনের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম সানা বলে, দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের তাইজ এলাকায় হুতিদের গোলাবর্ষণে পাঁচজন আহত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিন শিশু রয়েছে।
আহত ব্যক্তিদের মধ্যে চারজন একই পরিবারের বলে জানিয়েছে স্থানীয় চিকিৎসা সূত্রগুলো। এর মধ্যে ৪ থেকে ১২ বছর বয়সের শিশুও রয়েছে। আল-ধাহরা এলাকায় হামলায় আহত হয় তারা।
বীর বাশা ডিস্ট্রিক্টের পাশে গোলাবর্ষণের পৃথক একটি ঘটনায় ৩০ বছর বয়সী এক নারী আহত হন বলে জানিয়েছে সানা।