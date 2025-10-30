সির সঙ্গে বৈঠক শেষ, দক্ষিণ কোরিয়া ছাড়লেন ট্রাম্প

সির সঙ্গে বৈঠক শেষ, দক্ষিণ কোরিয়া ছাড়লেন ট্রাম্প
দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান শহরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের বৈঠক শেষ হয়েছে। দুই নেতার এ বৈঠক ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট ধরে চলেছে।
বৈঠক শেষে দুই নেতা বাইরে বেরিয়ে আসেন ও করমর্দন করেন। এ সময় ট্রাম্পকে সির কানে কানে কিছু একটা বলতে দেখা যায়। এরপর ট্রাম্প সিকে সিঁড়ি দিয়ে আগে নামতে দেন এবং নিজে পেছন পেছন নেমে আসেন। দুই নেতা যাঁর যাঁর গাড়িতে চড়ে চলে যান।
ট্রাম্প সরাসরি বিমানবন্দরে যান ও এয়ার ফোর্স ওয়ানে করে যুক্তরাষ্ট্র রওনা দেন। এর মধ্য দিয়ে ট্রাম্পের এবারের এশিয়া সফর শেষ হলো।
দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় আঞ্চলিক জোটের (আসিয়ান) ৪৭তম শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে এ সপ্তাহের শুরুতে মালয়েশিয়ায় আসেন ট্রাম্প। সেখান থেকে তিনি জাপান যান, তারপর দক্ষিণ কোরিয়ায়।
দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এটাই সির সঙ্গে তাঁর প্রথম মুখোমুখি বৈঠক।