বুসানে বৈঠকে ট্রাম্প ও সি, চলতে পারে ৩-৪ ঘণ্টা
দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান শহরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের বৈঠক শুরু হয়েছে। চীনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকটি তিন থেকে চার ঘণ্টার হতে পারে বলে আশা করছেন ট্রাম্প।
অ্যাপেকভুক্ত দেশগুলোর নেতাদের ৩২তম বৈঠকে যোগ দিতে দক্ষিণ কোরিয়া সফর করছেন ট্রাম্প ও সি। এর ফাঁকে বুসানে তাঁদের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হচ্ছে।
স্থানীয় সময় আজ বৃহস্পতিবার সকালে ট্রাম্প আগে বুসানের গিমহায় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান বলে জানায় রয়টার্স। এর কিছুক্ষণ পর একই বিমানবন্দরে অবতরণ করে চীনের প্রেসিডেন্টকে বহনকারী উড়োজাহাজটিও।
এর আগে গতকাল বুধবার দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিউং ট্রাম্পের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করেন। সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট তিন থেকে চার ঘণ্টা বৈঠক হবে বলে আশা করেন।
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘আমার মনে হয়, এটা খুবই ভালো একটি বৈঠক হতে যাচ্ছে।’
দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এটাই যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রথম সামনাসামনি বৈঠক। বিবিসি জানিয়েছে, ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যবিরোধ ও শুল্কারোপের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে দুই নেতা আলোচনা করবেন। ট্রাম্প চীনের ওপর সবচেয়ে বেশি পরিমাণে শুল্ক আরোপ করেছেন।
মালয়েশিয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় আঞ্চলিক জোটের (আসিয়ান) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে এ সপ্তাহের শুরুতে ট্রাম্প তাঁর এশিয়া সফর শুরু করেন। সেখান থেকে তিনি জাপানে যান। জাপান থেকে দক্ষিণ কোরিয়া গেছেন ট্রাম্প। দক্ষিণ কোরিয়া সফরের মধ্য দিয়ে ট্রাম্পের এবারের এশিয়া সফর শেষ হবে।